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"Газпром" и ФСЭГ сделали прогноз по потреблению газа к середине века - РИА Новости, 03.06.2026
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14:25 03.06.2026 (обновлено: 14:33 03.06.2026)
"Газпром" и ФСЭГ сделали прогноз по потреблению газа к середине века

Газпром и ФСЭГ: глобальное потребление газа к середине века увеличится на треть

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтенд "Газпром" на ПМЭФ
Стенд Газпром на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стенд "Газпром" на ПМЭФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Газпром" и ФСЭГ считают, что глобальное потребление газа увеличится на треть к середине века.
  • Алексей Миллер и Филип Мшелбила провели рабочую встречу в рамках ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Газпром" и Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) считают, что глобальное потребление газа будет расти и к середине века увеличится на треть, сообщил "Газпром".
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и генерального секретаря ФСЭГ Филипа Мшелбилы.
«

"По оценкам "Газпрома" и ФСЭГ, глобальное потребление газа будет расти и к середине века увеличится на треть", - говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ГазпромФСЭГЭкономикаРоссияАлексей Миллер
 
 
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