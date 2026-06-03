"Газпром" и ФСЭГ сделали прогноз по потреблению газа к середине века

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Газпром" и ФСЭГ считают, что глобальное потребление газа увеличится на треть к середине века.
- Алексей Миллер и Филип Мшелбила провели рабочую встречу в рамках ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Газпром" и Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) считают, что глобальное потребление газа будет расти и к середине века увеличится на треть, сообщил "Газпром".
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и генерального секретаря ФСЭГ Филипа Мшелбилы.
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"По оценкам "Газпрома" и ФСЭГ, глобальное потребление газа будет расти и к середине века увеличится на треть", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.