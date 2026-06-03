Миллер и глава ФСЭГ обсудили тенденции развития мирового газового рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила провели рабочую встречу.
- Стороны обсудили актуальные тенденции развития мирового газового рынка в рамках ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила в рамках ПМЭФ обсудили актуальные тенденции развития мирового газового рынка, говорится в сообщении компании.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филипа Мшелбилы. Стороны обсудили актуальные тенденции развития мирового газового рынка", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.