Миллер и глава ФСЭГ обсудили тенденции развития мирового газового рынка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила в рамках ПМЭФ обсудили актуальные тенденции развития мирового газового рынка, говорится в сообщении компании.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.