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Миллер и глава ФСЭГ обсудили тенденции развития мирового газового рынка - РИА Новости, 03.06.2026
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14:24 03.06.2026 (обновлено: 14:32 03.06.2026)
Миллер и глава ФСЭГ обсудили тенденции развития мирового газового рынка

Газпром: Миллер и Мшелбила обсудили тенденции развития мирового газового рынка

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Газпрома» Алексей Миллер и генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила провели рабочую встречу.
  • Стороны обсудили актуальные тенденции развития мирового газового рынка в рамках ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила в рамках ПМЭФ обсудили актуальные тенденции развития мирового газового рынка, говорится в сообщении компании.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филипа Мшелбилы. Стороны обсудили актуальные тенденции развития мирового газового рынка", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаФСЭГГазпром
 
 
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