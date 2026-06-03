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Гарбузов подписал меморандум с индийской фармкорпорацией на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:33 03.06.2026 (обновлено: 16:44 03.06.2026)
Гарбузов подписал меморандум с индийской фармкорпорацией на ПМЭФ

Анатолий Гарбузов подписал соглашение с Hetero Labs Limited на ПМЭФ-2026

© Фото : пресс-служба ДИППМинистр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов и директор по развивающимся рынкам группы компаний Hetero Labs Limited ("Гетеро Лабс Лимитед") Мурали Кришна Редди
Министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов и директор по развивающимся рынкам группы компаний Hetero Labs Limited (Гетеро Лабс Лимитед) Мурали Кришна Редди - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов и директор по развивающимся рынкам группы компаний Hetero Labs Limited ("Гетеро Лабс Лимитед") Мурали Кришна Редди
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов и директор по развивающимся рынкам группы компаний Hetero Labs Limited ("Гетеро Лабс Лимитед") Мурали Кришна Редди подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба департамента.
Он добавил, что в текущее время Москва является центром фармацевтики и медицинского приборостроения России. Там деятельность осуществляют свыше 300 предприятий, которые выпускают товары широкого спектра направлений: от сердечно-сосудистых препаратов до сложных биотехнологических решений
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"Проявленный интерес индийских партнеров — знак доверия к нашей экономике и инвестиционному климату. Совместная работа позволит нам наращивать объемы производства жизненно важных лекарств, внедрять передовые технологии и укреплять технологический суверенитет", — приводит слова Гарбузова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Hetero Labs Limited производит активные фармацевтические субстанции и готовые лекарственные формы против ВИЧ, гепатита, рака, туберкулеза, и ряда других направлений. Компания также экспортирует продукцию более чем в 120 стран.
В целях дальнейшего развития на международном рынке группа компаний Hetero готова к диалогу по разработке новых проектов в Москве. Производитель, уже реализовавший успешный бизнес в столице, стремится укрепить позиции и запустить новые перспективные инициативы.
Сегодня в фармацевтический кластер ОЭЗ "Технополис Москва" входит 14 компаний, 10 из которых уже запустили производство и получают налоговые льготы. Предприятия создают препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, кардиологических и других социально значимых заболеваний. В 2026–2028 годах здесь запланирован запуск новых предприятий по лечению онкологических, генетических и редких болезней.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" — это территория с особым статусом, где для инвесторов действуют налоговые льготы. Сегодня ОЭЗ объединяет 10 площадок, на которых работают более 240 высокотехнологичных компаний. Общая площадь территории превышает 430 гектаров.
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Компании-резиденты ОЭЗ на протяжении 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов, а налог на прибыль для них снижен до 2%. На площадках особой экономической зоны действуют 26 зон таможенного контроля, которые позволяют без уплаты пошлин и НДС ввозить оборудование, комплектующие и сырье.
Москва активно развивает высокотехнологичные производства в области фармацевтики и создает комфортные условия для инвесторов. Реализация таких проектов вносит вклад в развитие национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья".
Ранее Гарбузов указывал, что в Москве выпускаются первые отечественные оригинальные препараты для борьбы с рассеянным склерозом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
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