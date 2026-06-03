Гарбузов: на ВДНХ появятся новые объекты при содействии МФППиП

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. На столичной ВДНХ появятся новые спортобъекты при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.

Документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев и генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

По словам Гарбузова, столица активно привлекает инвесторов к возведению социально значимых объектов.

"Так, сегодня, в том числе при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, создаются современные спортивные объекты. В общей сложности в разных районах Москвы реализовано уже 10 таких проектов. При этом всего благодаря программам фонда в экономику удалось привлечь 570 миллиардов рублей инвестиций", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

В столице при поддержке фонда появляются новые ФОКи с крытыми катками и теннисными кортами, а также другие объекты для того, чтобы москвичи могли заниматься спортом и физкультурой.

"Программа компенсации части затрат на уплату процентов по кредитному договору МФППиП стала эффективным финансовым механизмом, позволяющим привлекать предпринимателей к развитию проектов городской инфраструктуры. Для нас принципиально важно поддерживать инициативы, нацеленные на создание новых спортивных объектов в Москве. Подписанное соглашение — один из примеров того, как действующие в столице инструменты для бизнеса способствуют формированию комфортной среды и здорового образа жизни москвичей", – отметил Чумичев.

Так, компания-инвестор проекта ООО "Спорт и Корт" планирует возвести многофункциональные спортивные площадки общей площадью 20 тысяч квадратных метров.