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Гарбузов: на ВДНХ появятся новые объекты при содействии МФППиП - РИА Новости, 03.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:33 03.06.2026
Гарбузов: на ВДНХ появятся новые объекты при содействии МФППиП

Гарбузов: на московской ВДНХ построят новые объекты при помощи МФППиП

© Фото : пресс-служба ДИППНа ВДНХ появятся новые объекты при содействии МФППиП
На ВДНХ появятся новые объекты при содействии МФППиП - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
На ВДНХ появятся новые объекты при содействии МФППиП
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. На столичной ВДНХ появятся новые спортобъекты при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
Документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев и генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.
По словам Гарбузова, столица активно привлекает инвесторов к возведению социально значимых объектов.
"Так, сегодня, в том числе при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, создаются современные спортивные объекты. В общей сложности в разных районах Москвы реализовано уже 10 таких проектов. При этом всего благодаря программам фонда в экономику удалось привлечь 570 миллиардов рублей инвестиций", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
В столице при поддержке фонда появляются новые ФОКи с крытыми катками и теннисными кортами, а также другие объекты для того, чтобы москвичи могли заниматься спортом и физкультурой.
"Программа компенсации части затрат на уплату процентов по кредитному договору МФППиП стала эффективным финансовым механизмом, позволяющим привлекать предпринимателей к развитию проектов городской инфраструктуры. Для нас принципиально важно поддерживать инициативы, нацеленные на создание новых спортивных объектов в Москве. Подписанное соглашение — один из примеров того, как действующие в столице инструменты для бизнеса способствуют формированию комфортной среды и здорового образа жизни москвичей", – отметил Чумичев.
Так, компания-инвестор проекта ООО "Спорт и Корт" планирует возвести многофункциональные спортивные площадки общей площадью 20 тысяч квадратных метров.
Ранее МФППиП и "Газпром нефть" договорились о расширении сети ЭЗС.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваПоддержка бизнеса
 
 
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