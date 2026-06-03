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Гарбузов: КМЗ представил специальную модель лифта на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:30 03.06.2026
Гарбузов: КМЗ представил специальную модель лифта на ПМЭФ

Гарбузов: КМЗ представил специальную модель лифта "Москвич" на ПМЭФ-2026

© Фото : Пресс-служба ДИППКМЗ представил специальную модель лифта на ПМЭФ
КМЗ представил специальную модель лифта на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Одним из основных элементов, который представили на стенде столичного правительства на ПМЭФ-2026 стала специальная модель лифта "Москвич" от Карачаровского механического завода (КМЗ), рассказал министр московского правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что нестандартные кабины предприятия изготавливают в отведенном месте. Там адаптируют габариты, внедряют мультимедийные решения и создают индивидуальный дизайн проектов.
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"На Петербургском международном экономическом форуме Карачаровский механический завод представил специальную модель лифта “Москвич” увеличенного размера, оснащенную мультимедийными элементами. Проект был реализован специально для размещения на стенде правительства Москвы и дополняет интерактивное пространство экспозиции", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что на стенде московского правительства фотозона "Москва — лучший город земли" расположится в макете лифта Карачаровского механического завода – ведущего лифтостроительного предприятия России.
Кнопки панели представят гостям 14 локаций, представляющих такие ключевые московские инфраструктурные и промобъекты, как Московский центр фотоники, предприятие ГК "МонАрх", флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" и другие.
Карачаровский механический завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". На базе предприятия появляется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В результате обновления производственная мощность завода расширится до 12 тысяч лифтов в год.
В мае Гарбузов заявлял, что Карачаровский механический завод сертифицировал подъемные платформы с вертикальным перемещением для маломобильных граждан, обладающие грузоподъемностью до 500 килограммов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
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