Гарбузов: КМЗ представил специальную модель лифта на ПМЭФ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Одним из основных элементов, который представили на стенде столичного правительства на ПМЭФ-2026 стала специальная модель лифта "Москвич" от Карачаровского механического завода (КМЗ), рассказал министр московского правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что нестандартные кабины предприятия изготавливают в отведенном месте. Там адаптируют габариты, внедряют мультимедийные решения и создают индивидуальный дизайн проектов.

"На Петербургском международном экономическом форуме Карачаровский механический завод представил специальную модель лифта “Москвич” увеличенного размера, оснащенную мультимедийными элементами. Проект был реализован специально для размещения на стенде правительства Москвы и дополняет интерактивное пространство экспозиции", — приводит слова Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что на стенде московского правительства фотозона "Москва — лучший город земли" расположится в макете лифта Карачаровского механического завода – ведущего лифтостроительного предприятия России.

Кнопки панели представят гостям 14 локаций, представляющих такие ключевые московские инфраструктурные и промобъекты, как Московский центр фотоники, предприятие ГК "МонАрх", флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы "Руднево" и другие.

Карачаровский механический завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". На базе предприятия появляется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В результате обновления производственная мощность завода расширится до 12 тысяч лифтов в год.

В мае Гарбузов заявлял, что Карачаровский механический завод сертифицировал подъемные платформы с вертикальным перемещением для маломобильных граждан, обладающие грузоподъемностью до 500 килограммов.