Гана и Уэльс сыграли вничью в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Ганы по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Уэльса в товарищеском матче в Кардиффе.

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира, где сборная Ганы выступит в группе L с командами Англии, Хорватии и Панамы.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сборная Ганы по футболу сыграла вничью с командой Уэльса в товарищеском матче, который прошел в Кардиффе.

Встреча завершилась со счетом 1:1, у гостей отличился Калеб Йиренки (66-я минута), у хозяев - Льюис Кумас (90+3).

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира, где сборная Ганы сыграет в группе L с командами Англии, Хорватии и Панамы.