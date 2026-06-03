Рейтинг@Mail.ru
Красножан выделил атмосферу на матчах женской сборной в Китае - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:34 03.06.2026 (обновлено: 20:13 03.06.2026)
Красножан выделил атмосферу на матчах женской сборной в Китае

Красножан отметил особую атмосферу на матче женской сборной России в Китае

© официальный сайт РФС (Mikhail Shapaev)Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© официальный сайт РФС (Mikhail Shapaev)
Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России по футболу обыграла команду Китая в товарищеском матче в Ухане со счетом 2:1.
  • Главный тренер Юрий Красножан отметил особую атмосферу международных матчей и поблагодарил футболисток за труды.
  • Сборная России готовится к проведению второго матча 7 июня.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Женская сборная России по футболу в Китае смогла окунуться в атмосферу международных матчей, заявил главный тренер команды Юрий Красножан.
В среду сборная России в китайском Ухане обыграла команду Китая в товарищеском матче со счетом 2:1. 7 июня футболистки проведут второй матч.
«
"Антураж здесь и правда не обычного, рядового матча. Это придало эмоций. Заполненные трибуны, сопровождение, общение с прессой. Трибуны вроде поддерживали сборную Китая, но и нам они создавали яркую и соревновательную атмосферу. Организация на высшем уровне. Есть ощущение, что мы вновь окунулись в атмосферу международных матчей. Девочки это прочувствовали тоже", - сказал Красножан, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"Эта победа - радостное событие как само по себе, так и в череде поражений от сборной Китая. Это первая ласточка, надеемся, что не последняя. Благодарность девочкам за труды, которые они приложили. Конечно, хотелось бы более качественного содержания по владению мячом, но пока это то, что у нас есть. Впереди вторая игра, долго радоваться не стоит", - добавил тренер.
Женская сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Женская сборная России по футболу вернулась из ОАЭ после отмененного матча
7 марта, 23:56
 
ФутболСпортКитайРоссияУханьЮрий КрасножанРоссийский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    04.06 16:00
    М. Костюк
    М. Андреева
  • Теннис
    04.06 17:30
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
  • Футбол
    04.06 20:00
    Швеция
    Греция
  • Футбол
    04.06 22:00
    Испания
    Ирак
  • Футбол
    04.06 22:10
    Франция
    Кот-д’Ивуар
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала