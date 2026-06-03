Красножан выделил атмосферу на матчах женской сборной в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России по футболу обыграла команду Китая в товарищеском матче в Ухане со счетом 2:1.
- Главный тренер Юрий Красножан отметил особую атмосферу международных матчей и поблагодарил футболисток за труды.
- Сборная России готовится к проведению второго матча 7 июня.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Женская сборная России по футболу в Китае смогла окунуться в атмосферу международных матчей, заявил главный тренер команды Юрий Красножан.
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"Антураж здесь и правда не обычного, рядового матча. Это придало эмоций. Заполненные трибуны, сопровождение, общение с прессой. Трибуны вроде поддерживали сборную Китая, но и нам они создавали яркую и соревновательную атмосферу. Организация на высшем уровне. Есть ощущение, что мы вновь окунулись в атмосферу международных матчей. Девочки это прочувствовали тоже", - сказал Красножан, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"Эта победа - радостное событие как само по себе, так и в череде поражений от сборной Китая. Это первая ласточка, надеемся, что не последняя. Благодарность девочкам за труды, которые они приложили. Конечно, хотелось бы более качественного содержания по владению мячом, но пока это то, что у нас есть. Впереди вторая игра, долго радоваться не стоит", - добавил тренер.