Посол Бразилии: матч против россиян стал бы великим событием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос заявил, что товарищеский футбольный матч между командами России и Бразилии мог бы стать великим событием, которое сблизило бы две страны.

"Думаю, да, почему нет? В наши дни футбол стал гораздо демократичнее", - сказал посол в ответ на вопрос, была бы сборная России интересным соперником для бразильцев.