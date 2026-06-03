Посол Бразилии: матч против россиян стал бы великим событием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос заявил, что товарищеский футбольный матч между командами России и Бразилии мог бы стать великим событием, которое сблизило бы две страны.
- Посол считает, что сборная России была бы интересным соперником для бразильцев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос заявил, что товарищеский футбольный матч между командами России и Бразилии мог бы стать великим событием, которое сблизило бы две страны.
"Думаю, да, почему нет? В наши дни футбол стал гораздо демократичнее", - сказал посол в ответ на вопрос, была бы сборная России интересным соперником для бразильцев.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.