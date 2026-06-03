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Посол Бразилии: матч против россиян стал бы великим событием - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:52 03.06.2026 (обновлено: 18:10 03.06.2026)
Посол Бразилии: матч против россиян стал бы великим событием

Посол Бразилии: матч против РФ стал бы великим событием, интересный соперник

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. Чемпионат мира. Матч Бразилия - Сербия
Футбол. Чемпионат мира. Матч Бразилия - Сербия - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос заявил, что товарищеский футбольный матч между командами России и Бразилии мог бы стать великим событием, которое сблизило бы две страны.
  • Посол считает, что сборная России была бы интересным соперником для бразильцев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос заявил, что товарищеский футбольный матч между командами России и Бразилии мог бы стать великим событием, которое сблизило бы две страны.
"Это было бы замечательно. Это было бы великое событие, которое сблизило бы две страны и два общества", - сказал дос Сантос РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Бразилии.
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"Думаю, да, почему нет? В наши дни футбол стал гораздо демократичнее", - сказал посол в ответ на вопрос, была бы сборная России интересным соперником для бразильцев.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
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