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"Война пришла ко мне в 12". Участник СВО рассказал о долге и учебе в вузе - РИА Новости, 03.06.2026
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09:00 03.06.2026
"Война пришла ко мне в 12". Участник СВО рассказал о долге и учебе в вузе

Студент НИЯУ МИФИ рассказал об участии в СВО и о задачах своей жизни

© РИА Новости / Виталий БелоусовУчастник специальной военной операции, студент НИЯУ МИФИ Даниил Бурмистров
Участник специальной военной операции, студент НИЯУ МИФИ Даниил Бурмистров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участник специальной военной операции, студент НИЯУ МИФИ Даниил Бурмистров вырос на Донбассе и застал военные действия еще ребенком.
  • На форуме "Эра побед" Бурмистров призывал молодежь заниматься самореализацией и развитием навыков, необходимых для будущего страны.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Участник специальной военной операции, студент НИЯУ МИФИ Даниил Бурмистров вырос на Донбассе и застал военные действия еще ребенком. О своем жизненном пути, образовании и планах на будущее он рассказал на круглом столе, посвященном старту Всероссийского патриотического форума "Эра побед", в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Даниил, по его словам, с детства знаком с войной не понаслышке. Его отец погиб, принимая участие в специальной военной операции. Сам он в прошлом – кадет, выпускник Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой в Донецке.
"Я застал войну, когда мне было 12 лет. Говорят, что детям поколения "альфа" требуется учиться на фильмах. Мое мышление сформировали фильмы "А зори здесь тихие", "Повесть о настоящем человеке", в "В бой идут одни старики". Правильно говорят, что кадетское братство — это навсегда, оно воспитывает не просто мужчину, а настоящего патриота своей страны", — рассказал он.
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Семейная традиция защитников Отечества накладывает важные обязательства на Даниила как на продолжателя рода, подчеркнул он.
"Мой прадед воевал, мой отец воевал и погиб в специальной военной операции. И я, как его сын и наследник, должен выполнять определенные задачи, которые сам поставил перед собой, в том числе построить дом, жениться, завести детей", — отметил Бурмистров.
По его словам, он поступил в Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) после восьмилетнего перерыва в обучении с большим трудом, но прилагает все усилия, чтобы соответствовать требованиям ведущего инженерного вуза страны.
"Хоть я и участник специальной военной операции, но также я и студент, на которого возложены определенные обязательства, и я не имею права ударить в грязь лицом. Знания, которые мне преподносит университет, — это мой вклад в будущее. Я горжусь тем, что у меня такие прекрасные наставники, люди, которые меня поддерживают. Моя история еще не окончена. И если мне представится возможность работать в госкорпорации "Росатом" или в НИЯУ МИФИ, заниматься молодежью, я буду счастлив, что нашел свое место", — рассказал он.
Бурмистров принимает участие в форуме "Эра побед", организованном НИЯУ МИФИ при поддержке Министерства просвещения России.
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"Я счастлив от того, что вижу детей, которые участвуют в подобных мероприятиях, пытаются проявить себя. Подрастающее поколение — это наше будущее. И я хочу сказать молодым людям: занимайтесь спортом и самореализацией. Необязательно надевать погоны, чтобы служить Родине. Нам сейчас катастрофически не хватает людей, которые умеют работать на станках, умеют паять, собирать технику. Не надо смотреть на тех, кто живет в интернете, по большей части это все пустое. Вы должны смотреть на себя, развиваться, строить свою карьеру, заниматься своим будущим, и от того, как вы сейчас этим будете заниматься, зависит будущее нашего великого государства", — заключил он.
 
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