Fonbet и Федерация падела России продлили соглашение о сотрудничестве

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"Нам приятно видеть, насколько активно развивается падел: сегодня это самый быстрорастущий вид спорта. Неслучайно в этом году в программу ПМЭФ включено несколько турниров по паделу. Хотелось бы выразить огромную благодарность коллегам из федерации, та колоссальная работа, которую они проделывают для популяризации массового спорта и развития профессионального, впечатляет. Третий год партнерства: кроме поддержки российских профессиональных турниров, мы поддерживаем сборную, активно вовлекаемся в социальные проекты. С начала сотрудничества мы вместе реализовали уже более десяти акций "Корт добра", в рамках которых проводили мастер-классы для детишек из благотворительных фондов. Будем и дальше продолжать работу, рассматриваем возможность реализовать новые совместные проекты, в частности в области социальной сферы", - заявила заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам Fonbet Валерия Купина.