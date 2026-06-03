Fonbet и Федерация падела России продлили соглашение о сотрудничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Букмекерская компания Fonbet и Федерация падела России подписали новое соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
- Ключевая цель соглашения — развитие сотрудничества в рамках социальной программы «Корт добра», направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов.
- Fonbet является генеральным спонсором национальной сборной страны по паделу с апреля 2025 года и поддерживает профессиональные турниры и социальные проекты, включая «Корт добра».
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Букмекерская компания Fonbet и Федерация падела России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали новое соглашение о сотрудничестве.
Отмечается, что ключевой целью соглашения является развитие сотрудничества в рамках социальной программы "Корт добра", направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов. Программа предусматривает создание условий для социальной адаптации и вовлечения участников в регулярные занятия спортом через падел - современный, доступный и динамично развивающийся вид спорта.
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"Нам приятно видеть, насколько активно развивается падел: сегодня это самый быстрорастущий вид спорта. Неслучайно в этом году в программу ПМЭФ включено несколько турниров по паделу. Хотелось бы выразить огромную благодарность коллегам из федерации, та колоссальная работа, которую они проделывают для популяризации массового спорта и развития профессионального, впечатляет. Третий год партнерства: кроме поддержки российских профессиональных турниров, мы поддерживаем сборную, активно вовлекаемся в социальные проекты. С начала сотрудничества мы вместе реализовали уже более десяти акций "Корт добра", в рамках которых проводили мастер-классы для детишек из благотворительных фондов. Будем и дальше продолжать работу, рассматриваем возможность реализовать новые совместные проекты, в частности в области социальной сферы", - заявила заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам Fonbet Валерия Купина.
Fonbet и Федерация падела России сотрудничают с 2024 года. В декабре 2024 года при поддержке букмекера прошел первый в истории чемпионат России по паделу, участие в котором приняли 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года Fonbet является генеральным спонсором национальной сборной страны по паделу.
"Fonbet - многолетний и надежный партнер ФПР. Компания поддерживает и профессиональный спорт, и наши ключевые турниры, и сборную, и благотворительные инициативы, включая "Корт добра" и проекты в рамках "ДоброFON". И сегодня мы делаем следующий шаг — усиливаем этот совместный социальный трек. Особенно ценно, что мы делаем это вместе с FONBET и благотворительной программой "ДоброFON", потому что у наших партнеров в этой сфере уже есть серьезный опыт и экспертиза. А значит, мы сможем двигаться быстрее, точнее и масштабнее", - сказал генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.
Благотворительная программа "ДоброFON" совместно с ФПР несколько раз в год организовывают благотворительные тренировки "Корт добра" для подопечных Фонда Константина Хабенского. В 2024 году гостем "Корта добра" стал музыкант Ваня Дмитриенко, в 2025-м в проекте приняли участие олимпийский чемпион по фигурному катанию и амбассадор благотворительной программы "ДоброFON" Алексей Ягудин, актер и блогер Васант Балан, а также прославленный олимпиец Александр Панжинский, а в 2026 году – музыкант и амбассадор Fonbet Леван Горозия (L'One) и хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев. По итогам этих благотворительных акций "ДоброFON" перечислил в Фонд Константина Хабенского более 1 миллиона рублей.
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