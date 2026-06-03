Саудовская Аравия представила 20 сортов фиников на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Саудовская Аравия представила на ПМЭФ-2026 более 20 сортов фиников.

Объем экспорта фиников из Саудовской Аравии достиг около 533 миллионов долларов в 2025 году.

На павильоне Саудовской Аравии на ПМЭФ представлены не только финики, но и газированные напитки, сиропы и паста на основе их экстракта.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия представила на ПМЭФ-2026 более 20 сортов фиников, объем экспорта пальмового плода достиг более полумиллиарда долларов за минувший год, передает корреспондент РИА Новости.

Представители саудовского павильона отметили в беседе с РИА Новости, что объем экспорта фиников достиг в 2025 году порядка 2 миллиардов саудовских риалов (около 533 миллионов долларов).

"Мы постоянно наращиваем экспорт фиников, надеемся и на российский рынок", - сказали саудовские гости.

При этом, учитывая важность фиников для Саудовской Аравии , вопросом их экспорта занимаются сразу два министерства - сельского хозяйства и промышленности.

Также в павильоне королевства представлены газированные напитки наряду с сиропами и пастой на основе экстракта фиников.