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Саудовская Аравия представила 20 сортов фиников на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:16 03.06.2026
Саудовская Аравия представила 20 сортов фиников на ПМЭФ

РИА Новости: Саудовская Аравия представила на ПМЭФ-2026 более 20 сортов фиников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФиники
Финики - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовская Аравия представила на ПМЭФ-2026 более 20 сортов фиников.
  • Объем экспорта фиников из Саудовской Аравии достиг около 533 миллионов долларов в 2025 году.
  • На павильоне Саудовской Аравии на ПМЭФ представлены не только финики, но и газированные напитки, сиропы и паста на основе их экстракта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия представила на ПМЭФ-2026 более 20 сортов фиников, объем экспорта пальмового плода достиг более полумиллиарда долларов за минувший год, передает корреспондент РИА Новости.
Представители саудовского павильона отметили в беседе с РИА Новости, что объем экспорта фиников достиг в 2025 году порядка 2 миллиардов саудовских риалов (около 533 миллионов долларов).
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"Мы постоянно наращиваем экспорт фиников, надеемся и на российский рынок", - сказали саудовские гости.
При этом, учитывая важность фиников для Саудовской Аравии, вопросом их экспорта занимаются сразу два министерства - сельского хозяйства и промышленности.
Также в павильоне королевства представлены газированные напитки наряду с сиропами и пастой на основе экстракта фиников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ. Саудовская Аравия в 2026 году выступает в статусе страны-гостя форума.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаСаудовская Аравия
 
 
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