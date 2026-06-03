Поэтический фестиваль откроется в Подмосковье в Пушкинский день

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Литературно-поэтический фестиваль "Проект: ПОЭТ" пройдет 6 и 7 июня в усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Фестиваль приурочен ко дню рождения поэта и пройдет уже в шестой раз.

В нем примут участие артисты Евгений Князев, Виктор Вержбицкий, Ирина Горбачева, Екатерина Волкова и другие.

Отдельным событием программы 6 июня станут выступления "Литературной гостиной Дмитрия Кравченко" и Творческого Союза "Волшебный Вторник". На малой сцене прозвучат произведения современных литераторов, авторская музыка и поэтические композиции, раскрывающие многообразие современной литературной культуры.

По традиции одной из ключевых локаций фестиваля станет "Открытый микрофон". Каждый желающий сможет выйти на сцену и прочитать собственные произведения или любимые стихи.

Специальная программа подготовлена для юных зрителей: продюсерский центр "Триумы" представит спектакль "Лукоморье". Современная и динамичная постановка основана на детских произведениях Пушкина.

Особую и живую атмосферу на фестивале создаст уличный театр "Сосферас", чьи перформансы пройдут в прогулочных пространствах усадьбы. В течение двух дней на территории парка среди аллей и арт-объектов гости смогут встретиться с загадочным Чеширским Котом-Аристократом.

Пространство фестиваля дополнят тематические фотозоны и гастрономическая аллея, также у гостей будет возможность познакомиться с экспозицией музея.