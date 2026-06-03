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Поэтический фестиваль откроется в Подмосковье в Пушкинский день - РИА Новости, 03.06.2026
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Новости Подмосковья
 
19:10 03.06.2026
Поэтический фестиваль откроется в Подмосковье в Пушкинский день

Фестиваль "Проект: ПОЭТ" пройдет 6 и 7 июня в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиЛитературно-поэтический фестиваль "Проект: ПОЭТ"
Литературно-поэтический фестиваль Проект: ПОЭТ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Литературно-поэтический фестиваль "Проект: ПОЭТ"
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Литературно-поэтический фестиваль "Проект: ПОЭТ" пройдет 6 и 7 июня в усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.
Фестиваль приурочен ко дню рождения поэта и пройдет уже в шестой раз.
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Оперный фестиваль в честь Пушкина пройдет в подмосковной Коломне
Вчера, 18:50
В нем примут участие артисты Евгений Князев, Виктор Вержбицкий, Ирина Горбачева, Екатерина Волкова и другие.
Отдельным событием программы 6 июня станут выступления "Литературной гостиной Дмитрия Кравченко" и Творческого Союза "Волшебный Вторник". На малой сцене прозвучат произведения современных литераторов, авторская музыка и поэтические композиции, раскрывающие многообразие современной литературной культуры.
По традиции одной из ключевых локаций фестиваля станет "Открытый микрофон". Каждый желающий сможет выйти на сцену и прочитать собственные произведения или любимые стихи.
Специальная программа подготовлена для юных зрителей: продюсерский центр "Триумы" представит спектакль "Лукоморье". Современная и динамичная постановка основана на детских произведениях Пушкина.
Особую и живую атмосферу на фестивале создаст уличный театр "Сосферас", чьи перформансы пройдут в прогулочных пространствах усадьбы. В течение двух дней на территории парка среди аллей и арт-объектов гости смогут встретиться с загадочным Чеширским Котом-Аристократом.
Пространство фестиваля дополнят тематические фотозоны и гастрономическая аллея, также у гостей будет возможность познакомиться с экспозицией музея.
Завершит двухдневную программу показ нового семейного фильма режиссера Сарика Андреасяна "Сказка о царе Салтане", который пройдет под открытым небом в воскресенье вечером. Вход на кинопоказ будет свободным для всех желающих, сообщили в министерстве культуры Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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