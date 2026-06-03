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Оперный фестиваль в честь Пушкина пройдет в подмосковной Коломне - РИА Новости, 03.06.2026
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18:50 03.06.2026
Оперный фестиваль в честь Пушкина пройдет в подмосковной Коломне

Фестиваль "Шкинь-Опера" в честь Пушкина пройдет в подмосковной Коломне 6 июня

© Фото : Пресс-служба министерства культуры и туризма Московской областиОперный фестиваль в честь Пушкина пройдет в подмосковной Коломне
Оперный фестиваль в честь Пушкина пройдет в подмосковной Коломне - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пятый фестиваль "Шкинь-Опера" пройдет в городском округе Коломна Московской области 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области .
Тема фестиваля в этом году – "Vivat, Пушкин! Музыка над Северкой". Программа представит наследие русского поэта в разных музыкальных жанрах – от оперы до фольклора. Местом проведения станет родовая усадьба братьев Бибиковых в селе Шкинь.
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Одним из первых на площади перед обелиском дворянскому роду Бибиковых выступит оркестр "Мелодии России" Ступинской филармонии. Здесь же пройдут народные гулянья, на которых в роли скоморохов выступят студенты Московского государственного института культуры.
Продолжит программу на главной сцене Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством дирижера Валерия Полянского. Выступят Симфонический оркестр Московской областной филармонии под руководством Дмитрия Юровского Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, другие инструментальные и танцевальные коллективы.
В программе праздника примут участие актер Дмитрий Дюжев, солисты Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной", студенты мастерской актрисы Лики Руллы ГИТИСа.
В этот день прозвучат фрагменты из опер Глинки, П. И. Чайковского и Рахманинова, сочинения Прокофьева и Свиридова, фрагменты рок-оперы "Капитанская дочка". В афише – литературно-музыкальная перформанс-композиция "Пушкин. Голос времени" и отрывок из балета "Бахчисарайский фонтан".
Одной из тем фестиваля этого года станет празднование 90-летнего юбилея киностудии "Союзмультфильм". В ее рамках пройдет лекция генерального директора киностудии Бориса Машковцева, тематические мастер-классы, лекции и кинопоказы.
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