Фестиваль "Прыжок в лето!" впервые состоится в Москве

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Масштабный уличный фестиваль прыжковых видов спорта "Прыжок в лето!" впервые пройдет в московском парке искусств "Музеон" 6 июня, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.

На территории расположатся пять зон с различными развлечениями и спортивными активностями для детей и взрослых. Они будут работать с 11:00 до 19:00.

Так, 10 тысяч гостей первой из них, "Зоны разбега", получат в подарок скакалку. Также здесь расположатся детский батут, банджи-батут для взрослых, фотозона и зона с аквагримом.

В "Зоне притяжения" гости смогут пройти надувную полосу препятствий. Также они смогут поучаствовать в мастер-классах от профессиональных спортсменов (по скакалке, джампингу, фитнес-стэпам, ОФП и другим дисциплинам), а также автограф-сессиях со спортсменами и участниками шоу "Титаны". Среди приглашенных спортсменов – олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский (бег), Татьяна Лебедева (прыжки в длину), Анна Чичерова (прыжки в высоту) и Тарас Хтей (волейбол), призеры Олимпийских игр Алексей Бондаренко (спортивная гимнастика) и Александр Бондарь (прыжки в воду), чемпионки мира Екатерина Селезнева (художественная гимнастика) и Анастасия Дерябина (художественная и эстетическая гимнастика). Также гости мероприятия смогут увидеть таких участников шоу "Титаны", как олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Михаил Худченко, заслуженный тренер России Дмитрий Яшанькин, победитель третьего сезона шоу Кирилл Бельский и другие.

На площадке будет работать специальная "Зона полета". В ней гости смогут показать свои навыки в мастер-классах по воздушной гимнастике и прыжкам в длину. Помимо этого, они смогут посетить игровую зону, на которой представлены различные развлечения: эстафеты, прыжки на фитболах, классики и другие.

В "Зоне зарядки" установят развлечения для погружения в виртуальную реальность. Главная сцена же фестиваля будет расположена в "Зоне отрыва". Помимо мастер-классов по фитнесу, скакалке и брейк-дансу, гости смогут увидеть большое прыжковое шоу, выступление "Тодеса", батлы со скакалкой (спортсмены против участников шоу "Титаны") и выступление певицы Клавы Коки (с 19:00 до 19:45).

Кроме того, на главной сцене в 16:00 состоится автограф-сессия блогера Глента.