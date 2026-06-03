"Соскучилась по флагу и гимну": Егорян порадовалась допуску фехтовальщиков

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян заявила РИА Новости, что счастлива от решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном, потому что наконец все встанет на свои места.