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"Соскучилась по флагу и гимну": Егорян порадовалась допуску фехтовальщиков - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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11:33 03.06.2026 (обновлено: 11:56 03.06.2026)
"Соскучилась по флагу и гимну": Егорян порадовалась допуску фехтовальщиков

Егорян о допуске российских фехтовальщиков: наконец все встает на свои места

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЯна Егорян и Ольга Никитина
Яна Егорян и Ольга Никитина - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Яна Егорян и Ольга Никитина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация фехтования (FIE) объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов.
  • Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге.
  • Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян выразила радость по поводу решения FIE.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян заявила РИА Новости, что счастлива от решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном, потому что наконец все встанет на свои места.
Во вторник FIE объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет 22-30 июля. Ранее российские спортсмены допускались до взрослых соревнований в нейтральном статусе.
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"Мы все очень рады и счастливы. Мы очень долго этого ждали, и наконец все встанет на свои места. Наконец на нашу форму вернется наша красивая символика. Соскучились по нашему гимну и флагу. Сейчас нас ждет много работы, чтобы все могли услышать гимн России на чемпионате мира", - сказала Егорян.
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СпортЯна ЕгорянМеждународная федерация фехтования (FIE)
 
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