"Соскучилась по флагу и гимну": Егорян порадовалась допуску фехтовальщиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация фехтования (FIE) объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов.
- Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге.
- Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян выразила радость по поводу решения FIE.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян заявила РИА Новости, что счастлива от решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном, потому что наконец все встанет на свои места.
Во вторник FIE объявила о снятии ограничений со взрослых российских спортсменов. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой, начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет 22-30 июля. Ранее российские спортсмены допускались до взрослых соревнований в нейтральном статусе.