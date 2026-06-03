Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум из-за забастовки в аэропорту Брюсселя.
- Спонтанная забастовка работников авиадиспетчерской компании в Бельгии привела к отмене десятков рейсов, в том числе рейса депутата.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за забастовки в аэропорту Брюсселя, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Спонтанная забастовка работников авиадиспетчерской компании, которая обслуживает аэропорты королевства, проходила в ночь на понедельник и во вторник в Бельгии. Десятки рейсов были отменены.
"Из-за неожиданной забастовки в аэропорту Брюсселя рейс был отменен", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, депутат вылетает в Россию со значительным опозданием, задержка может отразиться на его графике в Санкт-Петербурге.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.