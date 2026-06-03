Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за забастовки в аэропорту Брюсселя, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.