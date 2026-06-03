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Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:47 03.06.2026
Евродепутат не смог вовремя вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в аэропорту

РИА Новости: евродепутат не смог вылететь на ПМЭФ из-за забастовки в Брюсселе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум из-за забастовки в аэропорту Брюсселя.
  • Спонтанная забастовка работников авиадиспетчерской компании в Бельгии привела к отмене десятков рейсов, в том числе рейса депутата.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер не смог вовремя вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за забастовки в аэропорту Брюсселя, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Спонтанная забастовка работников авиадиспетчерской компании, которая обслуживает аэропорты королевства, проходила в ночь на понедельник и во вторник в Бельгии. Десятки рейсов были отменены.
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"Из-за неожиданной забастовки в аэропорту Брюсселя рейс был отменен", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, депутат вылетает в Россию со значительным опозданием, задержка может отразиться на его графике в Санкт-Петербурге.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026БрюссельЛюксембург (округ)БельгияФернан Картайзер
 
 
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