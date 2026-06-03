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На Кубани эвакуируют три населенных пункта из-за перелива реки - РИА Новости, 03.06.2026
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17:46 03.06.2026
На Кубани эвакуируют три населенных пункта из-за перелива реки

В Крымском районе Кубани эвакуируют три населенных пункта из-за перелива реки

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЭвакуация в Крымском районе Кубани
Эвакуация в Крымском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Эвакуация в Крымском районе Кубани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крымском районе Кубани проводится эвакуация из трех населенных пунктов из-за перелива реки Кубань через дамбу.
  • Из потенциально опасной зоны вывозят жителей хутора Западного, села Гвардейского и хутора Урма, СНТ «Йодник», всего около 180 человек.
КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Проводится эвакуация из трех населенных пунктов Крымского района Кубани из-за перелива реки через дамбу, сообщает оперштаб региона.
Крымском районе проводят эвакуацию трех населенных пунктов из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из потенциально опасной зоны вывозят жителей самого Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, СНТ "Йодник". Там проживают в общей сложности порядка 180 человек. Маломобильных жителей вывезли накануне.
В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации, в городе Крымск и селе Экономическое подготовили пункты временного размещения.
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