На Кубани эвакуируют три населенных пункта из-за перелива реки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крымском районе Кубани проводится эвакуация из трех населенных пунктов из-за перелива реки Кубань через дамбу.
- Из потенциально опасной зоны вывозят жителей хутора Западного, села Гвардейского и хутора Урма, СНТ «Йодник», всего около 180 человек.
КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Проводится эвакуация из трех населенных пунктов Крымского района Кубани из-за перелива реки через дамбу, сообщает оперштаб региона.
"В Крымском районе проводят эвакуацию трех населенных пунктов из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из потенциально опасной зоны вывозят жителей самого Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, СНТ "Йодник". Там проживают в общей сложности порядка 180 человек. Маломобильных жителей вывезли накануне.
В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации, в городе Крымск и селе Экономическое подготовили пункты временного размещения.