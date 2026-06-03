ЦБ воздерживается от комментариев о дальнейших шагах по иску к Euroclear

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро.

Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank.

Ответчик (Euroclear Bank) направлял в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank, говорится в сообщении регулятора, которое есть у РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы ранее в среду выдал Банку России исполнительный лист на исполнение решения о взыскании с бельгийского Euroclear Bank порядка 200 миллиардов евро.

"Банк России на данном этапе не дает комментариев о дальнейших шагах в связи с делом по иску к Euroclear Bank. Раскрытие планов может затруднить исполнение решения", - говорится в сообщении на запрос корреспондента.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ Euroclear , взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.

Со своей стороны ответчик 29 мая направлял в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщали агентству в пресс-службе суда.