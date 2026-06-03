В Эстонии рассказали, что готовится на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Создание военного городка в эстонском городе Нарва начнется в 2026 году.

Власти Нарвы пообещали поддержать продвижение проекта в июне, что позволит подготовить условия для объявления тендера на строительство.

Министр обороны Эстонии назвал строительство военного городка стратегическим решением в сфере национальной безопасности.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава минобороны Эстони Ханно Певкур заявил, что создание военного городка в граничащем с Россией эстонском городе Нарва начнется уже в 2026 году, сообщает телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что власти Нарвы пообещали поддержать дальнейшее продвижение проекта уже в июне. ERR пишет, что это позволит подготовить необходимые условия для объявления государственного тендера на строительство объекта и создания временной инфраструктуры для обеспечения присутствия эстонских сил обороны в Нарве в кратчайшие сроки.

Как подчеркивает телерадиокомпания, Певкур назвал строительство военного городка стратегическим решением в сфере национальной безопасности и заявил, что это не только усилит обороноспособность страны, но и "увеличит присутствие государства в Нарве".