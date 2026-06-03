Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии рассказали, что готовится на границе с Россией - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 03.06.2026
В Эстонии рассказали, что готовится на границе с Россией

ERR: военный городок в Нарве построят в 2026 году

© AP Photo / James HeintzГосударственная граница России и Эстонии, проходящая посредине старого русла реки Нарва
Государственная граница России и Эстонии, проходящая посредине старого русла реки Нарва - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / James Heintz
Государственная граница России и Эстонии, проходящая посредине старого русла реки Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создание военного городка в эстонском городе Нарва начнется в 2026 году.
  • Власти Нарвы пообещали поддержать продвижение проекта в июне, что позволит подготовить условия для объявления тендера на строительство.
  • Министр обороны Эстонии назвал строительство военного городка стратегическим решением в сфере национальной безопасности.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава минобороны Эстони Ханно Певкур заявил, что создание военного городка в граничащем с Россией эстонском городе Нарва начнется уже в 2026 году, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что создание военного городка в Нарве начнется уже в текущем году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власти Нарвы пообещали поддержать дальнейшее продвижение проекта уже в июне. ERR пишет, что это позволит подготовить необходимые условия для объявления государственного тендера на строительство объекта и создания временной инфраструктуры для обеспечения присутствия эстонских сил обороны в Нарве в кратчайшие сроки.
Таллин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Эстония признала, что бессильна против залетающих в ее пространство дронов
Вчера, 18:57
Как подчеркивает телерадиокомпания, Певкур назвал строительство военного городка стратегическим решением в сфере национальной безопасности и заявил, что это не только усилит обороноспособность страны, но и "увеличит присутствие государства в Нарве".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Эстонии пригрозили отправкой самолетов НАТО в сторону России
3 октября 2025, 15:31
 
В миреНарваРоссияМоскваХанно ПевкурНАТОЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала