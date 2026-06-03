В Эстонии рассказали, что готовится на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Создание военного городка в эстонском городе Нарва начнется в 2026 году.
- Власти Нарвы пообещали поддержать продвижение проекта в июне, что позволит подготовить условия для объявления тендера на строительство.
- Министр обороны Эстонии назвал строительство военного городка стратегическим решением в сфере национальной безопасности.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава минобороны Эстони Ханно Певкур заявил, что создание военного городка в граничащем с Россией эстонском городе Нарва начнется уже в 2026 году, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что создание военного городка в Нарве начнется уже в текущем году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власти Нарвы пообещали поддержать дальнейшее продвижение проекта уже в июне. ERR пишет, что это позволит подготовить необходимые условия для объявления государственного тендера на строительство объекта и создания временной инфраструктуры для обеспечения присутствия эстонских сил обороны в Нарве в кратчайшие сроки.
Как подчеркивает телерадиокомпания, Певкур назвал строительство военного городка стратегическим решением в сфере национальной безопасности и заявил, что это не только усилит обороноспособность страны, но и "увеличит присутствие государства в Нарве".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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