В Ереване прошел митинг альянса "Сильная Армения"

"Через четыре дня наступает решающий для нашей истории день, через четыре дня состоится референдум. Референдум о том, продолжим ли мы так же быть слабыми, продолжим ли позволять соседям использовать нас, или же мы укрепим свою спину и начнем развиваться", - заявил в ходе акции представитель альянса Нарек Карапетяна.