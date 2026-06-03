В Ереване прошел митинг альянса "Сильная Армения"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ереване проходит многотысячный митинг альянса «Сильная Армения» в преддверии парламентских выборов, запланированных на 7 июня.
- Представитель альянса Нарек Карапетян призвал сторонников принять участие в выборах.
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Многотысячный митинг альянса "Сильная Армения", возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном, проходит в среду в центре Еревана в преддверии парламентских выборов, запланированных на 7 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Митингу предшествовало шествие сторонников альянса по улицам Еревана.
"Через четыре дня наступает решающий для нашей истории день, через четыре дня состоится референдум. Референдум о том, продолжим ли мы так же быть слабыми, продолжим ли позволять соседям использовать нас, или же мы укрепим свою спину и начнем развиваться", - заявил в ходе акции представитель альянса Нарек Карапетяна.
Он призвал сторонников пойти на выборы. "Идите на выборы, чтобы они (власти - ред.) ушли", - заявил Карапетян.
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.