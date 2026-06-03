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В Ереване прошел митинг альянса "Сильная Армения" - РИА Новости, 03.06.2026
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19:55 03.06.2026 (обновлено: 22:54 03.06.2026)
В Ереване прошел митинг альянса "Сильная Армения"

В Ереване прошел многотысячный митинг альянса "Сильная Армения"

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлажок в руках участника протестного митинга в Армении
Флажок в руках участника протестного митинга в Армении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флажок в руках участника протестного митинга в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ереване проходит многотысячный митинг альянса «Сильная Армения» в преддверии парламентских выборов, запланированных на 7 июня.
  • Представитель альянса Нарек Карапетян призвал сторонников принять участие в выборах.
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Многотысячный митинг альянса "Сильная Армения", возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном, проходит в среду в центре Еревана в преддверии парламентских выборов, запланированных на 7 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Митингу предшествовало шествие сторонников альянса по улицам Еревана.
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"Через четыре дня наступает решающий для нашей истории день, через четыре дня состоится референдум. Референдум о том, продолжим ли мы так же быть слабыми, продолжим ли позволять соседям использовать нас, или же мы укрепим свою спину и начнем развиваться", - заявил в ходе акции представитель альянса Нарек Карапетяна.
Он призвал сторонников пойти на выборы. "Идите на выборы, чтобы они (власти - ред.) ушли", - заявил Карапетян.
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
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