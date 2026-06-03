Дмитриев заявил о наступающем энергетическом кризисе в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев считает, что энергокризис в ЕС стал результатом отказа от российской энергетики.
- Дмитриев привел в пример Германию, где российский экспорт составлял 55% всех поставок газа, и сейчас происходит "деиндустриализация Германии".
- Дмитриев отметил низкие рейтинги одобрения канцлера Мерца и присутствие на форуме представителей партии "Альтернатива для Германии", которая продвигает более прагматический подход к России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Европа начала понимать, что причиной наступающего энергокризиса в ЕС стал отказ от поставок российских углеводородов, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Европа наконец видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, это результат отказа от российской энергетики", - сказал Дмитриев журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он привел в пример Германию, где российский экспорт составлял 55% всех поставок газа в страну, и сейчас фактически происходит "деиндустриализация Германии", закрываются предприятия.
"Канцлер Мерц имеет самые низкие рейтинги одобрения за всю историю канцлеров Германии. И поэтому Германия и другие европейские страны будут присутствовать на форуме, в том числе представителями партии "Альтернатива для Германии", которая продвигает гораздо более прагматический подход к России", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.