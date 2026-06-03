Дмитриев заявил о наступающем энергетическом кризисе в Европе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Европа начала понимать, что причиной наступающего энергокризиса в ЕС стал отказ от поставок российских углеводородов, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Канцлер Мерц имеет самые низкие рейтинги одобрения за всю историю канцлеров Германии. И поэтому Германия и другие европейские страны будут присутствовать на форуме, в том числе представителями партии "Альтернатива для Германии", которая продвигает гораздо более прагматический подход к России", - добавил он.