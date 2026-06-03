Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Журналист Би-би-си после слов Захаровой обещал осветить теракт в Енакиево

Краткий пересказ от РИА ИИ Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг после замечания официального представителя МИД России Марии Захаровой пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиево.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг после замечания официального представителя МИД России Марии Захаровой пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиево.

Дипломат обратила внимание, что британский журналист, так же как и его коллеги из CNN и японских СМИ, отказался посетить место трагедии в Старобельске. При этом на ПМЭФ он приехал. Захарова назвала такое поведение цинизмом.

"Мы расскажем сегодня", — заявил он, имея в виду удар дрона ВСУ в Енакиево.

Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус Подольск — Симферополь сегодня утром. По данным Минздрава, погибли восемь человек, 11 пострадали. Как сообщили РИА Новости в следственных органах, противник использовал беспилотник самолетного типа иностранного производства. Возбуждено уголовное дело о теракте.