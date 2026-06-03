Губернатор Петербурга принял участие в приемке электросудна "Ломоносов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии приемки нового электрического пассажирского судна "Ломоносов", сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Торжественная церемония состоялась в среду на Мытнинской набережной напротив Петропавловской крепости.

"Ломоносов" стал первым серийным электросудном проекта "Москва 2.0". Запас хода на аккумуляторах у него составляет до восьми часов, а ледовый класс позволяет использовать судно круглый год. На борту созданы комфортные условия для 140 пассажиров.

"Сегодня мы открываем новую страницу в истории городского водного транспорта. Как и в наземных перевозках, делаем ставку на экологичные образцы, которые сохранят чистоту наших водоемов. Суда на электрической тяге – речные аналоги электробусов. Корабелы Санкт-Петербургской агломерации обладают уникальными компетенциями в этой сфере. Доказательством этому стал "Ломоносов" – сегодня это самое большое электросудно на петербургских водных маршрутах", - сказал Беглов

Он отметил, что город также активно развивает береговую зарядную инфраструктуру. Доступ к ней уже оборудован на Мытнинской набережной и на причалах Речного вокзала.

"Увеличиваем мощности пристани на Южной дороге Крестовского острова, у "Газпром-Арены". Планируем создать хаб на Арсенальной набережной, рассчитанный на зарядку сразу нескольких судов. Устанавливаем оборудование на Петровской набережной", – сказал губернатор.

Электросудно "Ломоносов" начнет курсировать по круговому маршруту с выходом из Невы Финский залив с середины июня. Пассажиры будут подниматься на его борт с причала напротив Эрмитажа.

Губернатор осмотрел судно не только на пристани, но и на воде – "Ломоносов" пересек Неву от Петропавловской крепости к Летнему саду. Также в присутствии губернатора были подписаны документы о приемке.

Беглов напомнил, что головное электрическое судно этого проекта под названием "Стрельна" было введено в эксплуатацию год назад и успешно отработало навигацию в Петербурге , подтвердив свои высокие эксплуатационные характеристики. Сейчас "Стрельна" обслуживает водные маршруты Москвы