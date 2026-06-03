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Правозащитники нашли в Эквадоре общую могилу, где хоронили заключенных - РИА Новости, 03.06.2026
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17:15 03.06.2026 (обновлено: 20:15 03.06.2026)
Правозащитники нашли в Эквадоре общую могилу, где хоронили заключенных

РИА Новости: в провинции Эквадора нашли общую могилу, где хоронили заключенных

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкГород Кито
Город Кито - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В эквадорской провинции Санта-Элена обнаружена общая могила, где хоронили заключенных.
  • В могиле находились 35 тел, есть свидетельства того, что заключенных пытали и не оказывали им должную медицинскую помощь.
КИТО, 3 июн - РИА Новости. Правозащитники обнаружили в эквадорской провинции Санта-Элена общую могилу, где хоронили заключенных, сообщила РИА Новости директор Комитета семей за достойную жизнь внутри и за пределами тюрем Ана Моралес.
«
"Общая могила находится в Санта-Элене, (на кладбище - ред.) Парк мира... Были нарушены все права человека. (Заключенные - ред.) потеряли все гражданские права, но не право на достойную реабилитацию", - сказала она.
В могиле, которая представляет из себя просто дырку в земле, находились 35 тел. Троих уже удалось опознать. Некоторые семьи узнали о смерти родных, когда тела уже были в могиле.
По данным комитета, есть свидетельства того, что заключенных пытали, им не оказывалась должная медицинская помощь.
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