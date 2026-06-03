"Полюс" приступил к пусконаладочным работам на месторождении Благодатное

Краткий пересказ от РИА ИИ «Полюс» вышел на финальный этап подготовки к запуску новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на месторождении Благодатное в Красноярском крае.

Компания приступила к пусконаладочным работам, завершение строительства планируется до конца 2026 года.

Ввод в эксплуатацию ЗИФ-5 планировался во второй половине 2026 года, а выход на проектную мощность — в 2027 году.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Полюс" вышел на финальный этап подготовки к запуску новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на месторождении Благодатное в Красноярском крае и приступил к пуско-наладочным работам, завершение строительства планируется до конца года, сообщил в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости генеральный директор "Полюса" Алексей Востоков.

"Наш главный инвестиционный проект в Красноярском крае - ЗИФ-5 на месторождении Благодатное. Мы приступили к пусконаладочным работам, завершение строительства планируется до конца года", - сказал он.

Ранее, в марте, компания сообщала о завершении поставок и монтажа основного оборудования для новой ЗИФ-5. Тогда проект был выполнен на более чем 90% и находился на завершающей стадии строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию планировался во второй половине 2026 года, а выход на проектную мощность - в 2027 году.