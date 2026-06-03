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"Полюс" приступил к пусконаладочным работам на месторождении Благодатное - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:11 03.06.2026
"Полюс" приступил к пусконаладочным работам на месторождении Благодатное

"Полюс" начал пусконаладку на золотоизвлекательной фабрике под Красноярском

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабочие
Рабочие - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Полюс» вышел на финальный этап подготовки к запуску новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на месторождении Благодатное в Красноярском крае.
  • Компания приступила к пусконаладочным работам, завершение строительства планируется до конца 2026 года.
  • Ввод в эксплуатацию ЗИФ-5 планировался во второй половине 2026 года, а выход на проектную мощность — в 2027 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Полюс" вышел на финальный этап подготовки к запуску новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на месторождении Благодатное в Красноярском крае и приступил к пуско-наладочным работам, завершение строительства планируется до конца года, сообщил в рамках ПМЭФ-2026 в интервью РИА Новости генеральный директор "Полюса" Алексей Востоков.
"Наш главный инвестиционный проект в Красноярском крае - ЗИФ-5 на месторождении Благодатное. Мы приступили к пусконаладочным работам, завершение строительства планируется до конца года", - сказал он.
Ранее, в марте, компания сообщала о завершении поставок и монтажа основного оборудования для новой ЗИФ-5. Тогда проект был выполнен на более чем 90% и находился на завершающей стадии строительно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию планировался во второй половине 2026 года, а выход на проектную мощность - в 2027 году.
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ПМЭФ-2026Красноярский крайЭкономика
 
 
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