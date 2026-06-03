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Депутат бундестага допустил обсуждение восстановления "Северного потока" - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:47 03.06.2026
Депутат бундестага допустил обсуждение восстановления "Северного потока"

Немецкий депутат Фронмайер допустил обсуждение восстановления "Северного потока"

© Фото : Газпром/TelegramГлава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат Бундестага Маркус Фронмайер во время встречи
Глава Газпрома Алексей Миллер и депутат Бундестага Маркус Фронмайер во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Газпром/Telegram
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат Бундестага Маркус Фронмайер во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", заявил о необходимости пересмотра энергетической политики Германии.
  • Он допустил возможность обсуждения восстановления "Северного потока".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил о необходимости пересмотра энергетической политики Германии и допустил возможность обсуждения восстановления "Северного потока", сообщил "Газпром".
Глава "Газпрома" Алесей Миллер ранее в среду в рамках Петербургского международного форума провел рабочую встречу с Маркусом Фронмайером.
"Германия переживает глубокий экономический спад, и одной из его ключевых причин остаются высокие цены на энергоносители. …Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти. Поэтому сегодня необходимо вновь рассмотреть все возможные варианты, включая возобновление работы "Северного потока" и восстановление торгово-экономических отношений с Россией", - приводятся в сообщении по итогам встречи слова Фронмайера.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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