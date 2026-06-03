Депутат бундестага допустил обсуждение восстановления "Северного потока"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости . Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил о необходимости пересмотра энергетической политики Германии и допустил возможность обсуждения восстановления "Северного потока", сообщил "Газпром".

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.