Депутат бундестага допустил обсуждение восстановления "Северного потока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", заявил о необходимости пересмотра энергетической политики Германии.
- Он допустил возможность обсуждения восстановления "Северного потока".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил о необходимости пересмотра энергетической политики Германии и допустил возможность обсуждения восстановления "Северного потока", сообщил "Газпром".
Глава "Газпрома" Алесей Миллер ранее в среду в рамках Петербургского международного форума провел рабочую встречу с Маркусом Фронмайером.
"Германия переживает глубокий экономический спад, и одной из его ключевых причин остаются высокие цены на энергоносители. …Россия долгое время была основным поставщиком газа и нефти. Поэтому сегодня необходимо вновь рассмотреть все возможные варианты, включая возобновление работы "Северного потока" и восстановление торгово-экономических отношений с Россией", - приводятся в сообщении по итогам встречи слова Фронмайера.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.