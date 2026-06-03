Миллер провел встречу с депутатом бундестага

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума провел рабочую встречу с депутатом Бундестага, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, сообщил "Газпром".

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.