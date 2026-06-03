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Миллер провел встречу с депутатом бундестага - РИА Новости, 03.06.2026
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15:43 03.06.2026 (обновлено: 15:44 03.06.2026)
Миллер провел встречу с депутатом бундестага

Миллер провел встречу с депутатом бундестага Фронмайером

© Фото : Газпром/TelegramГлава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат Бундестага Маркус Фронмайер во время встречи
Глава Газпрома Алексей Миллер и депутат Бундестага Маркус Фронмайер во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Газпром/Telegram
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и депутат Бундестага Маркус Фронмайер во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миллер провел рабочую встречу с депутатом бундестага Маркусом Фронмайером.
  • Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума провел рабочую встречу с депутатом Бундестага, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, сообщил "Газпром".
"Алексей Миллер провел рабочую встречу с Маркусом Фронмайером, депутатом Бундестага ФРГ, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии", - говорится в сообщении компании.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ГерманияАлексей МиллерГазпромБундестаг ГерманииЭкономика
 
 
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