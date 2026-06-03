Миллер провел встречу с депутатом бундестага

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миллер провел рабочую встречу с депутатом бундестага Маркусом Фронмайером.
- Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума провел рабочую встречу с депутатом Бундестага, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркусом Фронмайером, сообщил "Газпром".
"Алексей Миллер провел рабочую встречу с Маркусом Фронмайером, депутатом Бундестага ФРГ, заместителем председателя фракции "Альтернатива для Германии", - говорится в сообщении компании.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.