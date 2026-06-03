В Екатеринбурге арестовали следователя по особо важным делам

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу следователя по особо важным делам Дмитрия Лисовенко.

Арест был произведен 1 июня, срок его действия — до 29 июля.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу следователя по особо важным делам Дмитрия Лисовенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

В пресс-службе не уточнили статью, по которой его отправили в СИЗО.

« "Был арест 1 июня по 29 июля. Действующий ли он следователь или нет, я вам сказать не могу, такой информации мы не предоставляем", – заявила собеседница агентства.

Как пишут местные СМИ, следователь может относиться к Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте СК РФ , и именно Лисовенко занимался расследованием убийства 64-летней пенсионерки Тамары Грибановой, произошедшего в апреле 2025 года на железнодорожной станции "Чапаевская" в Екатеринбурге

"Информации о задержании следователя у меня нет... Никакой информации, что у нас сменили следователя, нам не предоставляли. Ничего не могу сказать, кроме того, что он, правда, вел наше дело", – сообщила РИА Новости юрист Юлия Липинская, представляющую семью Грибановых.

По ее словам, подозреваемый в убийстве не задержан, расследование дела сейчас приостановлено.