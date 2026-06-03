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В Екатеринбурге арестовали следователя по особо важным делам - РИА Новости, 03.06.2026
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20:01 03.06.2026
В Екатеринбурге арестовали следователя по особо важным делам

Суд в Екатеринбурге арестовал до 29 июля следователя по особо важным делам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу следователя по особо важным делам Дмитрия Лисовенко.
  • Арест был произведен 1 июня, срок его действия — до 29 июля.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу следователя по особо важным делам Дмитрия Лисовенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В пресс-службе не уточнили статью, по которой его отправили в СИЗО.
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"Был арест 1 июня по 29 июля. Действующий ли он следователь или нет, я вам сказать не могу, такой информации мы не предоставляем", – заявила собеседница агентства.
Как пишут местные СМИ, следователь может относиться к Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте СК РФ, и именно Лисовенко занимался расследованием убийства 64-летней пенсионерки Тамары Грибановой, произошедшего в апреле 2025 года на железнодорожной станции "Чапаевская" в Екатеринбурге.
"Информации о задержании следователя у меня нет... Никакой информации, что у нас сменили следователя, нам не предоставляли. Ничего не могу сказать, кроме того, что он, правда, вел наше дело", – сообщила РИА Новости юрист Юлия Липинская, представляющую семью Грибановых.
По ее словам, подозреваемый в убийстве не задержан, расследование дела сейчас приостановлено.
Официальных пояснений правоохранительные органы по задержанию и аресту Лисовенко пока не давали.
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