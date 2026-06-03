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Ефимов: Москва на ПМЭФ представляет инсталляцию проекта городских кварталов - РИА Новости, 03.06.2026
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12:11 03.06.2026
Ефимов: Москва на ПМЭФ представляет инсталляцию проекта городских кварталов

Ефимов: Москва на ПМЭФ представляет концепцию современных городских кварталов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва представила инсталляцию городского проекта "Московские кварталы" на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в задачи города входит не просто стимулировать строительство отдельных объектов, а формировать сбалансированную среду. Сейчас при возведении жилья в столице появляются полноценные кварталы, у которых есть свои социальные объекты, общественные пространства, рабочие места и транспортные связи.
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"Такой подход помогает формировать комфортные районы, где жителям не нужно тратить время на поездки через весь город за базовой инфраструктурой. Кроме того, развитие подобных масштабных проектов поддерживает строительную отрасль и дает стабильный импульс развитию городской экономики. Примером реализации такого подхода стал проект "Московские кварталы", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Инсталляция "Московские кварталы" на ПМЭФ представляет ключевые направления развития строительства в городе. Она показывает, как сегодня возводят жилье в Москве. Центральным элементом экспозиции стал арт-объект Георгия Победоносца. Он является символом устойчивого развития и динамики города, а также его масштаба, добавляется в пресс-релизе.
Как указывается в сообщении, на мультимедийном экране посетители стенда могут увидеть, как выглядят современные жилые кварталы, визуальные акценты и основные показатели проекта.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что можно будет увидеть на московском стенде на ПМЭФ в 2026 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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