Ефимов: Москва на ПМЭФ представляет инсталляцию проекта городских кварталов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва представила инсталляцию городского проекта "Московские кварталы" на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он отметил, что в задачи города входит не просто стимулировать строительство отдельных объектов, а формировать сбалансированную среду. Сейчас при возведении жилья в столице появляются полноценные кварталы, у которых есть свои социальные объекты, общественные пространства, рабочие места и транспортные связи.

"Такой подход помогает формировать комфортные районы, где жителям не нужно тратить время на поездки через весь город за базовой инфраструктурой. Кроме того, развитие подобных масштабных проектов поддерживает строительную отрасль и дает стабильный импульс развитию городской экономики. Примером реализации такого подхода стал проект "Московские кварталы", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

Инсталляция "Московские кварталы" на ПМЭФ представляет ключевые направления развития строительства в городе. Она показывает, как сегодня возводят жилье в Москве. Центральным элементом экспозиции стал арт-объект Георгия Победоносца. Он является символом устойчивого развития и динамики города, а также его масштаба, добавляется в пресс-релизе.

Как указывается в сообщении, на мультимедийном экране посетители стенда могут увидеть, как выглядят современные жилые кварталы, визуальные акценты и основные показатели проекта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что можно будет увидеть на московском стенде на ПМЭФ в 2026 году.