Эдельгериев рассказал о возможностях переброса стока сибирских рек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев подтвердил возможность переброса стока сибирских рек в южные регионы РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году - "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". РИА Новости выступают генеральным информационным партнером форума.