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Эдельгериев рассказал о возможностях переброса стока сибирских рек - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:48 03.06.2026
Эдельгериев рассказал о возможностях переброса стока сибирских рек

Эдельгериев: у РФ есть возможность переброса стока сибирских рек в южные регионы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуслан Эдельгериев
Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руслан Эдельгериев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев подтвердил возможность переброса стока сибирских рек в южные регионы РФ при условии положительного заключения науки и экологии.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня, его главная тема в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев подтвердил возможность переброса стока сибирских рек в южные регионы РФ.
"Если наука позволит, то мы будем рассматривать, что да. Если мы можем, если наука нам даст добро, экологи подтвердят, что имеет смысл определенный сток воды перебрасывать в южные регионы нашей страны, а в перспективе, возможно, и в те точки, которые имеют большую напряженность по водным ресурсам", - сказал Эдельгериев на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году - "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". РИА Новости выступают генеральным информационным партнером форума.
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