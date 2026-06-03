Эдельгериев рассказал о возможностях переброса стока сибирских рек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев подтвердил возможность переброса стока сибирских рек в южные регионы РФ при условии положительного заключения науки и экологии.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня, его главная тема в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев подтвердил возможность переброса стока сибирских рек в южные регионы РФ.
"Если наука позволит, то мы будем рассматривать, что да. Если мы можем, если наука нам даст добро, экологи подтвердят, что имеет смысл определенный сток воды перебрасывать в южные регионы нашей страны, а в перспективе, возможно, и в те точки, которые имеют большую напряженность по водным ресурсам", - сказал Эдельгериев на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году - "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". РИА Новости выступают генеральным информационным партнером форума.