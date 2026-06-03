Нобелевский лауреат: эпидемия Эболы в ДРК может стать самой смертоносной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конголезский врач Денис Муквеге считает, что нынешняя эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать самой смертоносной за все время наблюдений.
- В случае со штаммом Бундибуджио, который сейчас распространяется в ДРК, средств лечения нет, а их разработка потребует от шести до девяти месяцев.
- Демократической Республике Конго приходится бороться с нынешней эпидемией с гораздо меньшими ресурсами, чем в предыдущие, на фоне снижения помощи США и Евросоюза.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира, конголезский врач Денис Муквеге считает, что нынешняя эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может стать самой смертоносной за все время наблюдений.
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"Эта новая эпидемия (Эболы - ред.) может стать самой смертоносной из когда-либо зафиксированных", - говорится в статье Муквеге для газеты Monde.
Нобелевский лауреат обратил внимание, что справиться с предыдущими эпидемиями Эболы помогли вакцины и препараты от штамма, который их вызывал. В случае со штаммом Бундибуджио, который сейчас распространяется в ДРК, средств лечения нет, а их разработка потребует в лучшем случае от шести до девяти месяцев, подчеркнул Муквеге.
Одновременно с этим, по словам врача, Демократической Республике Конго приходится бороться с нынешней эпидемией с гораздо меньшими ресурсами, чем в предыдущие, на фоне снижения помощи США и Евросоюза.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, лабораторно подтверждены 344 случая заражения и 60 смертей. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.