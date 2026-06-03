Нобелевский лауреат: эпидемия Эболы в ДРК может стать самой смертоносной

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира, конголезский врач Денис Муквеге считает, что нынешняя эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может стать самой смертоносной за все время наблюдений.

Нобелевский лауреат обратил внимание, что справиться с предыдущими эпидемиями Эболы помогли вакцины и препараты от штамма, который их вызывал. В случае со штаммом Бундибуджио, который сейчас распространяется в ДРК, средств лечения нет, а их разработка потребует в лучшем случае от шести до девяти месяцев, подчеркнул Муквеге.