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Нобелевский лауреат: эпидемия Эболы в ДРК может стать самой смертоносной - РИА Новости, 03.06.2026
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21:03 03.06.2026
Нобелевский лауреат: эпидемия Эболы в ДРК может стать самой смертоносной

Нобелевский лауреат Муквеге: эпидемия Эболы в ДРК может стать самой смертоносной

© AP Photo / Moses SawasawaДоставка медикаментов из ЕС в Буниа, Конго
Доставка медикаментов из ЕС в Буниа, Конго - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Доставка медикаментов из ЕС в Буниа, Конго . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конголезский врач Денис Муквеге считает, что нынешняя эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может стать самой смертоносной за все время наблюдений.
  • В случае со штаммом Бундибуджио, который сейчас распространяется в ДРК, средств лечения нет, а их разработка потребует от шести до девяти месяцев.
  • Демократической Республике Конго приходится бороться с нынешней эпидемией с гораздо меньшими ресурсами, чем в предыдущие, на фоне снижения помощи США и Евросоюза.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира, конголезский врач Денис Муквеге считает, что нынешняя эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может стать самой смертоносной за все время наблюдений.
«
"Эта новая эпидемия (Эболы - ред.) может стать самой смертоносной из когда-либо зафиксированных", - говорится в статье Муквеге для газеты Monde.
Нобелевский лауреат обратил внимание, что справиться с предыдущими эпидемиями Эболы помогли вакцины и препараты от штамма, который их вызывал. В случае со штаммом Бундибуджио, который сейчас распространяется в ДРК, средств лечения нет, а их разработка потребует в лучшем случае от шести до девяти месяцев, подчеркнул Муквеге.
Одновременно с этим, по словам врача, Демократической Республике Конго приходится бороться с нынешней эпидемией с гораздо меньшими ресурсами, чем в предыдущие, на фоне снижения помощи США и Евросоюза.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, лабораторно подтверждены 344 случая заражения и 60 смертей. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
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В миреДемократическая Республика КонгоСШАУгандаДенис МуквегеВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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