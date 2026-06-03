Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Иваново - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 03.06.2026
Два человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Иваново

Водитель автобуса ПАЗ въехал в фуру в Иваново, пострадали два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и фуры.
  • Двух пассажиров автобуса доставили в больницу для уточнения полученных травм.
БРЯНСК, 3 июн - РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после ДТП с автобусом ПАЗ и фурой в Иваново, сообщило региональное УМВД.
«

"Иваново. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущую фуру. Два пассажира доставлены в больницу для уточнения полученных травм", - говорится на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

Полицейские добавили, что разбираются в обстоятельствах аварии.
ДТП с участием автобуса и фуры в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В Ленинградской области автобус с пассажирами столкнулся с фурой
24 апреля, 21:09
 
ПроисшествияИваново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала