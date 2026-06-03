Два человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Иваново

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"Иваново. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущую фуру. Два пассажира доставлены в больницу для уточнения полученных травм", - говорится на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".