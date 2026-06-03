Два человека пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Иваново

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иваново произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и фуры.
- Двух пассажиров автобуса доставили в больницу для уточнения полученных травм.
БРЯНСК, 3 июн - РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после ДТП с автобусом ПАЗ и фурой в Иваново, сообщило региональное УМВД.
«
"Иваново. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущую фуру. Два пассажира доставлены в больницу для уточнения полученных травм", - говорится на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
Полицейские добавили, что разбираются в обстоятельствах аварии.
В Ленинградской области автобус с пассажирами столкнулся с фурой
24 апреля, 21:09