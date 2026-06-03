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Логист рассказал о трансформации рынка доставки с маркетплейсов - РИА Новости, 03.06.2026
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09:07 03.06.2026
Логист рассказал о трансформации рынка доставки с маркетплейсов

Васканян: сверхбыстрая доставка с маркетплейсов уступает место более длительной

© Depositphotos.com / BelchonockДоставка из интернет-магазина
Доставка из интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Depositphotos.com / Belchonock
Доставка из интернет-магазина . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сверхбыстрая доставка уступает место более долгой из-за роста расходов на перевозки и хранение товаров.
  • Маркетплейсы начали пересматривать подход к доставке, стремясь сократить издержки и выстроить более устойчивую систему, в которой цена зависит от срочности.
  • Растет популярность заказов продукции у зарубежных производителей, что приводит к увеличению сроков ожидания до нескольких недель.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сверхбыстрая доставка, с помощью которой маркетплейсы ранее активно привлекали покупателей, уступает место более долгой из-за роста расходов на перевозки и хранение товаров, сообщил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.
"Сверхбыстрая доставка, с помощью которой маркетплейсы активно привлекали покупателей, постепенно уступает место более рациональному формату. Если раньше онлайн-площадки обычно предлагали доставку товара "день в день" или максимум на следующий день, то сегодня сроки все чаще увеличиваются до двух–трех суток. Это не временное явление, а закономерный этап развития рынка e-commerce", - говорит эксперт.
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По его словам, ранее маркетплейсы конкурировали прежде всего скоростью, зачастую не учитывая реальную стоимость столь агрессивной логистики.
"Однако рост расходов на транспортировку, хранение и операционные процессы сделал прежнюю модель экономически невыгодной. В результате онлайн-платформы начали пересматривать подход и постепенно увеличивать сроки доставки, стремясь сократить издержки и выстроить более устойчивую систему. Сегодня все чаще формируется модель, при которой цена зависит от срочности: доставка на завтра обходится дороже, а через несколько дней — дешевле. Покупатели готовы мириться с более гибкими сроками ради экономии", - рассказал Васканян.
Он отметил еще один тренд - рост популярности заказов продукции у зарубежных производителей. Васканян объяснил, что в таких случаях ожидание растягивается на несколько недель, зато стоимость этих товаров зачастую оказывается заметно ниже, чем на местном рынке.
"Логистика становится более "плотной": маркетплейсы стремятся максимально загружать транспорт и сокращать количество рейсов. Если раньше машины отправлялись практически ежедневно ради ускоренной доставки, то теперь отправка может происходить реже, но с полной загрузкой. Такой подход позволяет уменьшить число пустых рейсов и оптимизировать расходы", - пояснил логист.
Васканян предположил, что в перспективе главным конкурентным преимуществом станет умение грамотно управлять скоростью и стоимостью доставки, чтобы предлагать потребителям наиболее комфортные условия.
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