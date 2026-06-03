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На ПМЭФ представили парфюм с ароматами, связанными с Донбассом - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:38 03.06.2026 (обновлено: 12:42 03.06.2026)
На ПМЭФ представили парфюм с ароматами, связанными с Донбассом

На стенде ДНР на ПМЭФ представили флаконы с ароматами, связанными с Донбассом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стенде ДНР на ПМЭФ представили парфюм с ароматами Донбасса.
  • В частности, представлены флаконы "Степной ветер", "Дымные терриконы", "Стойкость металла", "Знойные подсолнухи", "Цветущая акация", "Чарующий Кальмиус" и "Город роз".
  • На стенде также можно увидеть интерактивную зону в виде мультимедийного шара, показывающего кадры, связанные с жизнью Донбасса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Парфюм с ароматами, связанными с Донбассом, представили на стенде Донецкой народной республики в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
На стенде, в частности, представлены флаконы "Степной ветер", "Дымные терриконы", "Стойкость металла", "Знойные подсолнухи", "Цветущая акация", "Чарующий Кальмиус" и "Город роз", что, как рассказали РИА Новости сотрудники стенда, связано с неофициальным именованием Донбасса "городом миллиона роз".
Кроме того, на стенде республики представлена интерактивная зона в виде большого мультимедийного шара, который показывает при касании кадры, связанные со сферами жизни Донбасса - архитектурой, культурой, историей, деятелями республики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026ДонбассОбществоДонецкая Народная Республика
 
 
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