На ПМЭФ представили парфюм с ароматами, связанными с Донбассом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Парфюм с ароматами, связанными с Донбассом, представили на стенде Донецкой народной республики в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, на стенде республики представлена интерактивная зона в виде большого мультимедийного шара, который показывает при касании кадры, связанные со сферами жизни Донбасса - архитектурой, культурой, историей, деятелями республики.