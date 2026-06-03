На ПМЭФ представили парфюм с ароматами, связанными с Донбассом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стенде ДНР на ПМЭФ представили парфюм с ароматами Донбасса.
- В частности, представлены флаконы "Степной ветер", "Дымные терриконы", "Стойкость металла", "Знойные подсолнухи", "Цветущая акация", "Чарующий Кальмиус" и "Город роз".
- На стенде также можно увидеть интерактивную зону в виде мультимедийного шара, показывающего кадры, связанные с жизнью Донбасса.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Парфюм с ароматами, связанными с Донбассом, представили на стенде Донецкой народной республики в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
На стенде, в частности, представлены флаконы "Степной ветер", "Дымные терриконы", "Стойкость металла", "Знойные подсолнухи", "Цветущая акация", "Чарующий Кальмиус" и "Город роз", что, как рассказали РИА Новости сотрудники стенда, связано с неофициальным именованием Донбасса "городом миллиона роз".
Кроме того, на стенде республики представлена интерактивная зона в виде большого мультимедийного шара, который показывает при касании кадры, связанные со сферами жизни Донбасса - архитектурой, культурой, историей, деятелями республики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.