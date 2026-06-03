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"Это терроризм". Произошедшее утром в Донбассе ужаснуло журналиста - РИА Новости, 03.06.2026
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09:10 03.06.2026 (обновлено: 09:11 03.06.2026)
"Это терроризм". Произошедшее утром в Донбассе ужаснуло журналиста

Журналист Боуз обвинил Киев в терроризме из-за атаки на автобус в ДНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим после удара ВСУ по гражданскому автобусу в ДНР.
  • Чей Боуз заявил, что «нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь».
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на киевский режим после удара ВСУ по гражданскому автобусу в ДНР.
"Нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь", — написал он в соцсети X.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ведомстве добавили, что следствие устанавливает детали преступления и конкретных лиц, причастных к инциденту.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Вчера, 19:13
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКиевДонбассДенис ПушилинЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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