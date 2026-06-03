Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим после удара ВСУ по гражданскому автобусу в ДНР.
- Чей Боуз заявил, что «нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь».
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на киевский режим после удара ВСУ по гражданскому автобусу в ДНР.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ведомстве добавили, что следствие устанавливает детали преступления и конкретных лиц, причастных к инциденту.
В Шебекино дрон ВСУ атаковал автобус
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