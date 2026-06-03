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Дмитриев рассказал о развитии отношений России с Саудовской Аравией - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:14 03.06.2026
Дмитриев рассказал о развитии отношений России с Саудовской Аравией

Дмитриев: конструктивные отношения РФ с Саудовской Аравией будут развиваться

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией.
  • Саудовская Аравия является страной-гостем на ПМЭФ в этом году.
  • Развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России, отметил Кирилл Дмитриев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Саудовская Аравия является страной-гостем в этом году на ПМЭФ.
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"Безусловно, развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России. У нас есть много совместных успехов, в том числе сделка ОПЕК, которая позволила стабилизировать мировые цены, спрос и предложение на энергорынках", - сказал Дмитриев журналистам.
Он добавил, что Саудовская Аравия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет присутствовать в серьезном формате.
"И, безусловно, Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией. Как вы знаете, они были очень негативные еще буквально лет 10 назад. Но поступательное движение отношений Саудовской Аравии, безусловно, важно. Их поддержка форума Санкт-Петербургского также крайне важна", - сказал Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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