Дмитриев рассказал о развитии отношений России с Саудовской Аравией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией.
- Саудовская Аравия является страной-гостем на ПМЭФ в этом году.
- Развитие отношений с Саудовской Аравией крайне важно для России, отметил Кирилл Дмитриев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Саудовская Аравия является страной-гостем в этом году на ПМЭФ.
Он добавил, что Саудовская Аравия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет присутствовать в серьезном формате.
"И, безусловно, Россия продолжит строить конструктивные отношения с Саудовской Аравией. Как вы знаете, они были очень негативные еще буквально лет 10 назад. Но поступательное движение отношений Саудовской Аравии, безусловно, важно. Их поддержка форума Санкт-Петербургского также крайне важна", - сказал Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.