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Украинский дезертир скрывался от ТЦК благодаря ошибке в паспорте - РИА Новости, 03.06.2026
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03:12 03.06.2026
Украинский дезертир скрывался от ТЦК благодаря ошибке в паспорте

РИА Новости: украинский дезертир скрывался от ТЦК благодаря ошибке в паспорте

© Фото : Одесский горсоветНашивка ТЦК
Нашивка ТЦК - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Одесский горсовет
Нашивка ТЦК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Этнический суданец Даниель Жарков сбежал с позиций ВСУ после перевода в роту огневой поддержки.
  • Благодаря ошибке в дате рождения в паспорте он смог скрываться от сотрудников ТЦК и работал сборщиком мебели.
КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Этнический суданец Даниель Жарков, сбежавший с позиций ВСУ, рассказал РИА Новости, что долгое время скрывался от сотрудников ТЦК и работал сборщиком мебели благодаря ошибке в дате рождения в паспорте.
Ранее Жарков сообщал РИА Новости, что он принял решение сбежать с позиций ВСУ после перевода в роту огневой поддержки. Чтобы покинуть расположение, он вызвал такси, купил гражданскую одежду и уехал домой.
"Я 03.03.1995 года, а в паспорте у меня 03.02.1995 года. То есть поставили неправильную дату, так как у отца 02.03 — перепутали. Когда меня останавливали, я все время говорил 03.03. И что самое интересное — они когда в программе смотрели, меня показывают, но написано: документов не найдено", — рассказал Жарков.
Даниэль Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. После побега он проходил реабилитацию от наркозависимости и работал сборщиком мебели. Из-за цвета кожи к нему редко подходили представители военкоматов, также помогала ошибка в дате рождения. Позже он был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
* Запрещенная в России террористическая организация
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