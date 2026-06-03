Украинский дезертир скрывался от ТЦК благодаря ошибке в паспорте

"Я 03.03.1995 года, а в паспорте у меня 03.02.1995 года. То есть поставили неправильную дату, так как у отца 02.03 — перепутали. Когда меня останавливали, я все время говорил 03.03. И что самое интересное — они когда в программе смотрели, меня показывают, но написано: документов не найдено", — рассказал Жарков.