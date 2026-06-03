В Сочи не выявили грубых нарушений в условиях содержания дельфинов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Краснодарского края провела проверку в дельфинарии в Лазаревском районе Сочи.
- Грубых нарушений в условиях содержания дельфинов не выявили.
СОЧИ, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры не выявили грубых нарушений в условиях содержания дельфинов в дельфинарии в Лазаревском районе Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее ряд местных Telegram-каналов писали, что дельфины содержатся в слишком маленьких бассейнах и такие условия для них вредны. Прокуратура Краснодарского края сообщала в апреле, что Сочинская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту возможных нарушений в дельфинарии.
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"В Лазаревском дельфинарии проведена проверка, грубых нарушений не установлено. Доводы средств массовой информации о возможных нарушениях содержания дельфинов не подтвердились", - сказали агентству в пресс-службе ведомства.
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