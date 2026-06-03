В Сочи не выявили грубых нарушений в условиях содержания дельфинов

СОЧИ, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры не выявили грубых нарушений в условиях содержания дельфинов в дельфинарии в Лазаревском районе Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.