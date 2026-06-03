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Делегация Тверской области во главе с Королевым приступила к работе на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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Тверская область
 
13:21 03.06.2026
Делегация Тверской области во главе с Королевым приступила к работе на ПМЭФ

Делегация из Тверской области с Королевым начала работу на ПМЭФ-2026

© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиДелегация Тверской области во главе с врио губернатора региона Виталием Королевым приступила к работе на ПМЭФ
Делегация Тверской области во главе с врио губернатора региона Виталием Королевым приступила к работе на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Делегация Тверской области во главе с врио губернатора региона Виталием Королевым приступила к работе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду, сообщает пресс-служба правительства региона.
Основной площадкой на форуме для встреч, деловых переговоров и заключения соглашений стал региональный стенд, представляющий инвестиционные, туристические возможности и достижения Верхневолжья.
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"Впереди плотный трехдневный график работы и амбициозные задачи. Нацелены подписать рекордное количество соглашений, которые должны через шаг превратиться в новые производства и рабочие места, рост зарплат и устойчивые налоговые отчисления в областной бюджет", — сообщил Королев в своем канале в мессенджере "Макс".
Первая договоренность на ПМЭФ-2026 – о сотрудничестве Тверской области с акционерными обществами "Савеловский технопарк" и "ЦПМ – Ортобионика", которое выпускает специализированные медицинские изделия. Соглашение подписали Королев, генеральный директор технопарка Алексей Карнов и директор предприятия Андрей Лебедев.
В феврале Королев, посещая Савеловский технопарк, подчеркнул необходимость развития площадки. Ее потенциальный резидент – "Ортобионика": зимой руководителю области подробно рассказали об этом производстве. Оно первым в регионе начнет выпускать бионические протезы.
"Сегодня Россия уверенно решает задачи импортозамещения и выходит на лидирующие позиции в мире. Савеловский технопарк активно участвует в этих процессах. Запуск предприятия "Ортобионика" позволит региону развивать новые компетенции, производить высокотехнологичные протезы. Это очень важно – обеспечить доступность такой высокотехнологичной продукции", – отметил Королев.
Инвестиции в производство в течение 2025-2027 годов составят 685 миллионов рублей. Здесь создадут около 40 рабочих мест.
В настоящее время резидентами инновационно-промышленного парка "Савеловский" в Кимрском округе являются 20 компаний из различных сегментов экономики. Они производят промышленное оборудование, системы вентиляции и отопления, металлоконструкции, элементы железнодорожной инфраструктуры и другую продукцию. Здесь создано в общей сложности 1,3 тысячи рабочих мест.
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