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Чумичев: МФППиП будет сотрудничать с банком ДОМ.РФ - РИА Новости, 03.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:03 03.06.2026
Чумичев: МФППиП будет сотрудничать с банком ДОМ.РФ

МФППиП подписал документ о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ

© Фото : Пресс-служба ДИПП Чумичев: МФППиП будет сотрудничать с банком ДОМ.РФ
Чумичев: МФППиП будет сотрудничать с банком ДОМ.РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Чумичев: МФППиП будет сотрудничать с банком ДОМ.РФ
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Столичный фонд поддержки промышленности и предпринимательства оформил соглашение о сотрудничестве с банком ДОМ.РФ, в подписании приняли участие генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев и зампред правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума-2026.
Чумичев отметил, что система, по которой московские предприятия получают поддержку, создавалась столичными властями на протяжении нескольких лет.
"Благодаря механизмам компенсации, реализуемым Фондом, производители получают возможность привлекать финансирование на выгодных условиях для приобретения современного оборудования и расширения производственных мощностей. В результате поддержки Фонда на данный момент уже построено свыше 184 тысяч квадратных метров промышленных площадей, введены в эксплуатацию 19 промобъектов, закуплено более 1,6 тысячи единиц оборудования, создано 3,3 тысячи рабочих мест", — отметил генеральный директор МФППиП Сергей Чумичев, его слова приводит пресс-служба столичного ДИПП.
В документе предусмотрено сотрудничество в сфере промполитики Москвы и участие в государственных программах поддержки предприятий. Благодаря взаимодействию у клиентов банка будет возможность привлечь деньги для обновления и развития производств в Москве. Стороны планируют реализовывать общие финансовые программы и мероприятия по развитию индустриального потенциала города.
Одним из основных инструментов поддержки фонда является программа инвесткредитования. По ней предусмотрена компенсация процентной ставки – она составляет 50% от ключевой ставки Центробанка. Максимальный срок поддержки – пять лет, сумма компенсации – пять миллиардов рублей.
Ранее министр московского правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что КМЗ представил на ПМЭФ специальную модель лифта.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваПоддержка бизнеса
 
 
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