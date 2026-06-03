В ГД предложили включить киберспорт в программу Всемирных игр кочевников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Стоит подумать о включении в программу Всемирных игр кочевников соревнований по киберспорту, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

"Игры кочевников всегда объединяли прошлое и настоящее. Уверен, что новые форматы помогут привлечь к ним дополнительное внимание молодежи и открыть этот уникальный проект для еще большего числа людей", - отметил депутат.