В ГД предложили включить киберспорт в программу Всемирных игр кочевников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил включить в программу Всемирных игр кочевников соревнования по киберспорту.
- Всемирные игры кочевников впервые состоялись в Киргизии в 2014 году и включают соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия.
- По мнению Чернышова, киберспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к Всемирным играм кочевников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Стоит подумать о включении в программу Всемирных игр кочевников соревнований по киберспорту, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Всемирные игры кочевников впервые состоялись в Киргизии в 2014 году. В программу Игр входят соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия.
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"Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к истории, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу Игр соревнований по киберспорту", - сказал Чернышов.
По его словам, цифровой спорт объединяет миллионы молодых людей по всему миру, в том числе в Киргизии, России и других странах Евразии.
"Игры кочевников всегда объединяли прошлое и настоящее. Уверен, что новые форматы помогут привлечь к ним дополнительное внимание молодежи и открыть этот уникальный проект для еще большего числа людей", - отметил депутат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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