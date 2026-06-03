Депутат назвал атаку ВСУ на автобус в ДНР терактом против мирных граждан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус в ДНР, в результате чего семь человек погибли и 11 получили ранения.
- Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что РФ наносит удары по военным и стратегическим объектам, а также инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность ВСУ, и не атакует мирных граждан.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Атака украинского дрона на рейсовый автобус в ДНР является очередным терактом, направленным против мирных жителей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В среду дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус в ДНР. Как рассказал глава региона Денис Пушилин, по предварительным данным, в результате атаки семь человек погибли, еще 11 человек ранены.
"Атака ВСУ на автобус в ДНР - это очередной теракт, направленный против мирных жителей. Мы отвечаем, но не бьем и не будем бить по мирным гражданам. РФ наносит удары по военным и стратегическим объектам, а также инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность ВСУ", - сказал депутат в беседе с NEWS.ru.
По словам Чепы, журналисты вместе с политиками должны активнее освещать и обсуждать произошедшее.
Ранее главврач Горловской больницы Нелли Якуненко сообщила, что трое пострадавших пассажиров автобуса Москва - Симферополь находятся в реанимации после операций, их состояние оценивается как тяжелое.