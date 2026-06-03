Рейтинг@Mail.ru
Депутат назвал атаку ВСУ на автобус в ДНР терактом против мирных граждан - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 03.06.2026
Депутат назвал атаку ВСУ на автобус в ДНР терактом против мирных граждан

Чепа: атака ВСУ на автобус в ДНР - очередной теракт против мирных граждан

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус в ДНР, в результате чего семь человек погибли и 11 получили ранения.
  • Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что РФ наносит удары по военным и стратегическим объектам, а также инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность ВСУ, и не атакует мирных граждан.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Атака украинского дрона на рейсовый автобус в ДНР является очередным терактом, направленным против мирных жителей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В среду дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус в ДНР. Как рассказал глава региона Денис Пушилин, по предварительным данным, в результате атаки семь человек погибли, еще 11 человек ранены.
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
ВСУ применили дрон иностранного производства для атаки по автобусу в ДНР
Вчера, 10:44
"Атака ВСУ на автобус в ДНР - это очередной теракт, направленный против мирных жителей. Мы отвечаем, но не бьем и не будем бить по мирным гражданам. РФ наносит удары по военным и стратегическим объектам, а также инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность ВСУ", - сказал депутат в беседе с NEWS.ru.
По словам Чепы, журналисты вместе с политиками должны активнее освещать и обсуждать произошедшее.
Ранее главврач Горловской больницы Нелли Якуненко сообщила, что трое пострадавших пассажиров автобуса Москва - Симферополь находятся в реанимации после операций, их состояние оценивается как тяжелое.
Момент удара дрона ВСУ по рейсовому автобусу Москва — Симферополь в Енакиево - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Опубликовано видео удара дрона ВСУ по автобусу в Енакиево
Вчера, 11:37
 
Донецкая Народная РеспубликаАлексей ЧепаГосдума РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала