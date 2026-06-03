На ПМЭФ представили робота-доставщика чак-чака, наряженного в тюбетейку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стенде Татарстана на ПМЭФ представили робота-доставщика "Яндекса", наряженного в тюбетейку с национальным орнаментом и наполненного чак-чаком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Наряженный в расшитую национальными узорами тюбетейку робот-доставщик, доверху наполненный чак-чаком, представлен на стенде Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
На стенде республики установлен робот-доставщик "Яндекса", он доверху наполнен чак-чаком. На роботе - темно-зеленая тюбетейка, расшитая национальным орнаментом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.