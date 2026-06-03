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На ПМЭФ представили робота-доставщика чак-чака, наряженного в тюбетейку - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:27 03.06.2026 (обновлено: 11:53 03.06.2026)
На ПМЭФ представили робота-доставщика чак-чака, наряженного в тюбетейку

На стенде Татарстана ПМЭФ представили робота-доставщика в тюбетейке

© РИА НовостиРобот-доставщик, наряженный в расшитую национальными узорами тюбетейку на стенде Татарстана на ПМЭФ
Робот-доставщик, наряженный в расшитую национальными узорами тюбетейку на стенде Татарстана на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Робот-доставщик, наряженный в расшитую национальными узорами тюбетейку на стенде Татарстана на ПМЭФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На стенде Татарстана на ПМЭФ представили робота-доставщика "Яндекса", наряженного в тюбетейку с национальным орнаментом и наполненного чак-чаком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Наряженный в расшитую национальными узорами тюбетейку робот-доставщик, доверху наполненный чак-чаком, представлен на стенде Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
На стенде республики установлен робот-доставщик "Яндекса", он доверху наполнен чак-чаком. На роботе - темно-зеленая тюбетейка, расшитая национальным орнаментом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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