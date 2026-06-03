Умер экс-глава МИ-6 Алекс Янгер

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет.

С 2014 по 2020 год Алекс Янгер занимал пост главы разведывательной службы, ранее у него был обнаружен рак простаты.

ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер скончался в возрасте 62 лет, следует из сообщения канцелярии британского премьера Кира Стармера.

"Я был опечален известием о смерти сэра Алекса Янгера. Сэр Алекс Янгер вел образцовую жизнь и карьеру, в итоге заняв пост главы разведывательной службы с 2014 по 2020 год", - говорится в заявлении премьера.

В прошлом году у Янгера был обнаружен рак простаты. По сообщениям британских СМИ, смерть настигла бывшего директора разведки в американском Бостоне.

В 1990-х годах Янгер служил на Балканах, после чего был направлен на Ближний Восток и возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году он был назначен главой контртеррористического управления МИ-6, а в 2012 годы стал заместителем главы службы. В 2024 году он сменил на посту директора МИ-6 Джона Сойерса. Период руководства Янгера в МИ-6 стал самым продолжительным за последние 50 лет.