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Умер экс-глава МИ-6 Алекс Янгер - РИА Новости, 03.06.2026
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22:11 03.06.2026
Умер экс-глава МИ-6 Алекс Янгер

Умер экс-глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер

© Фото : Сайт www.gov.ukАлекс Янгер
Алекс Янгер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Сайт www.gov.uk
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер умер в возрасте 62 лет.
  • С 2014 по 2020 год Алекс Янгер занимал пост главы разведывательной службы, ранее у него был обнаружен рак простаты.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер скончался в возрасте 62 лет, следует из сообщения канцелярии британского премьера Кира Стармера.
"Я был опечален известием о смерти сэра Алекса Янгера. Сэр Алекс Янгер вел образцовую жизнь и карьеру, в итоге заняв пост главы разведывательной службы с 2014 по 2020 год", - говорится в заявлении премьера.
В прошлом году у Янгера был обнаружен рак простаты. По сообщениям британских СМИ, смерть настигла бывшего директора разведки в американском Бостоне.
В 1990-х годах Янгер служил на Балканах, после чего был направлен на Ближний Восток и возглавлял резидентуру МИ-6 в Кабуле. В 2009 году он был назначен главой контртеррористического управления МИ-6, а в 2012 годы стал заместителем главы службы. В 2024 году он сменил на посту директора МИ-6 Джона Сойерса. Период руководства Янгера в МИ-6 стал самым продолжительным за последние 50 лет.
После ухода с поста Янгер неоднократно выступал с лекциями и давал интервью британским СМИ. В своих выступлениях он неоднократно делал заявления о мнимой "российской угрозе".
 
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