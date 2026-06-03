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"Прямо на границе". СМИ рассказали, что Британия устроила против России - РИА Новости, 03.06.2026
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09:06 03.06.2026
"Прямо на границе". СМИ рассказали, что Британия устроила против России

MWM: Британия развернула танки Challenger 2 в Эстонии прямо на границе с Россией

© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLCБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLC
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Великобритании развернули танки Challenger 2 в Выруском уезде рядом с российской границей.
  • Бронетехника применялась в военных учениях НАТО «Весенний шторм», в которых обыгрывался сценарий боевых действий с российскими силами.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании развернули танки Challenger 2 в Выруском уезде рядом с российской границей, пишет Military Watch Magazine.
«
"Британская армия развернула танки Challenger 2 ради учений в эстонском Выруском уезде, на маленькой территории, расположенной прямо на границе с Россией", — говорится в публикации.
Отмечается, что бронетехника применялась в военных учениях Североатлантического альянса "Весенний шторм", в которых обыгрывался сценарий боевых действий с российскими силами.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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