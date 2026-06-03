Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя многотысячный протест британцев против действий полиции после раскрытия подробностей убийства студента Генри Новака, написал на своей странице в соцсети X: "Великобритания пробуждается".

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя многотысячный протест британцев против действий полиции, заявил, что страна пробуждается.

Во вторник телеканал Sky News сообщил, что тысячи британцев вышли на протест против действий полиции после раскрытия подробностей действий полицейских во время убийства британского студента Генри Новака членом сикхской общины в Саутгемптоне Викрамом Дигвой.

Так он прокомментировал публикацию пользователя, разместившего видеозапись с кадрами протеста, на которых видно, как толпа кричит полицейским: "На колени!", но правоохранители не выполняют это требование протестующих.

Убийство Новака произошло в декабре 2025 года. Дигва, 23-летний член местной сикхской общины, напал на Новака, нанеся жертве шесть ранений ритуальным кинжалом. После этого брат Дигвы вызвал полицию, заявив, что тот подвергся нападению на расовой почве со стороны Новака. В суде эта версия не подтвердилась. Британский студент скончался вскоре после прибытия полиции. В понедельник суд Саутгемптона приговорил Дигву к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 21 год.

На видеозаписи с полицейской камеры наблюдения, опубликованной в понедельник, видно, что полицейские пытаются надеть на лежащего на земле Новака наручники. Тем временем тот говорит, что не может дышать и что был ранен ножом, но правоохранители ему не поверили.