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Британия стремится добиться стратегического поражения России, заявил Келин - РИА Новости, 03.06.2026
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21:10 03.06.2026
Британия стремится добиться стратегического поражения России, заявил Келин

Келин заявил о стремлении Британии добиться стратегического поражения России

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания стремится добиться стратегического поражения России через конфликт на Украине.
  • По словам Келина, Великобритания снабжает Украину вооружением и деньгами, вводит новые санкции и подрывает переговоры.
  • Келин подчеркнул, что британские санкции не повлияли на политику РФ и что Россия справляется с их последствиями.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о стремлении Великобритании добиться стратегического поражения России через конфликт на Украине.
"Мы с Великобританией находимся по разные стороны баррикад. Великобритания делает все, чтобы уничтожить нас, нанести России стратегическое поражение. Мы знаем, что для этого они, с одной стороны, снабжают Украину вооружением и деньгами. С другой стороны, они вводят новые санкции и оказывают давление. В-третьих, они подрывают переговоры, которые велись с участием США", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он подчеркнул, что подход Британии является не только недружественным, но и просто враждебным. Дипломат также отметил, что британские санкции никак не повлияли на политику РФ.
"Мы почти не замечаем их действие. Да, есть санкции, и есть эффект от этих санкций, кумулятивный эффект. Но мы справляемся с ними. Экономика не разрушена... Мы изобретаем новые способы производства оружия. У нас есть человеческие ресурсы", - сказал Келин.
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