Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания стремится добиться стратегического поражения России через конфликт на Украине.
- По словам Келина, Великобритания снабжает Украину вооружением и деньгами, вводит новые санкции и подрывает переговоры.
- Келин подчеркнул, что британские санкции не повлияли на политику РФ и что Россия справляется с их последствиями.
ЛОНДОН, 3 июн - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о стремлении Великобритании добиться стратегического поражения России через конфликт на Украине.
"Мы с Великобританией находимся по разные стороны баррикад. Великобритания делает все, чтобы уничтожить нас, нанести России стратегическое поражение. Мы знаем, что для этого они, с одной стороны, снабжают Украину вооружением и деньгами. С другой стороны, они вводят новые санкции и оказывают давление. В-третьих, они подрывают переговоры, которые велись с участием США", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он подчеркнул, что подход Британии является не только недружественным, но и просто враждебным. Дипломат также отметил, что британские санкции никак не повлияли на политику РФ.
"Мы почти не замечаем их действие. Да, есть санкции, и есть эффект от этих санкций, кумулятивный эффект. Но мы справляемся с ними. Экономика не разрушена... Мы изобретаем новые способы производства оружия. У нас есть человеческие ресурсы", - сказал Келин.