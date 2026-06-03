Британия стремится добиться стратегического поражения России, заявил Келин

Он подчеркнул, что подход Британии является не только недружественным, но и просто враждебным. Дипломат также отметил, что британские санкции никак не повлияли на политику РФ.

"Мы почти не замечаем их действие. Да, есть санкции, и есть эффект от этих санкций, кумулятивный эффект. Но мы справляемся с ними. Экономика не разрушена... Мы изобретаем новые способы производства оружия. У нас есть человеческие ресурсы", - сказал Келин.