В Бразилии заявили, что Россия должна быть представлена в мировом спорте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразилия выступает против санкций в отношении спортсменов из какой-либо страны, в том числе и России, заявил РИА Новости в кулуарах в Петербургского международного экономического форума чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в Российской Федерации Сержио Родригес дос Сантос.