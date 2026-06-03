В Бразилии заявили, что Россия должна быть представлена в мировом спорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразилия выступает против санкций в отношении спортсменов из какой-либо страны, в том числе и России.
- Международный олимпийский комитет и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости.
- Посол Бразилии в Российской Федерации Сержио Родригес дос Сантос заявил, что Россия должна участвовать в чемпионате мира, быть в ФИФА и на Олимпийских играх.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразилия выступает против санкций в отношении спортсменов из какой-либо страны, в том числе и России, заявил РИА Новости в кулуарах в Петербургского международного экономического форума чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в Российской Федерации Сержио Родригес дос Сантос.
Международный олимпийский комитет (МОК) и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.
"Бразилия против односторонних санкций. И поэтому мы не поддерживаем исключение какой-либо страны и спортсменов этой страны из ФИФА, Олимпийских игр из-за политических причин. Такова наша позиция. Мы считаем, что Россия должна быть на чемпионате мира, Россия должна быть в ФИФА, Россия должна быть на Олимпийских играх и так далее", - сказал дос Сантос.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.