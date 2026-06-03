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В Бразилии заявили, что Россия должна быть представлена в мировом спорте - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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17:46 03.06.2026 (обновлено: 17:52 03.06.2026)
В Бразилии заявили, что Россия должна быть представлена в мировом спорте

Бразилия выступила против санкций в отношении спортсменов из какой-либо страны

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразилия выступает против санкций в отношении спортсменов из какой-либо страны, в том числе и России.
  • Международный олимпийский комитет и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости.
  • Посол Бразилии в Российской Федерации Сержио Родригес дос Сантос заявил, что Россия должна участвовать в чемпионате мира, быть в ФИФА и на Олимпийских играх.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бразилия выступает против санкций в отношении спортсменов из какой-либо страны, в том числе и России, заявил РИА Новости в кулуарах в Петербургского международного экономического форума чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в Российской Федерации Сержио Родригес дос Сантос.
Международный олимпийский комитет (МОК) и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.
"Бразилия против односторонних санкций. И поэтому мы не поддерживаем исключение какой-либо страны и спортсменов этой страны из ФИФА, Олимпийских игр из-за политических причин. Такова наша позиция. Мы считаем, что Россия должна быть на чемпионате мира, Россия должна быть в ФИФА, Россия должна быть на Олимпийских играх и так далее", - сказал дос Сантос.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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