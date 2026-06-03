Водолазы МЧС подняли со дна моря 11 тысяч боеприпасов с немецкой баржи

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"Поднятые со дна боеприпасы спасатели МЧС доставляют на берег и передают инженерным подразделениям министерства обороны РФ. После этого опасный груз вывозится на специализированный полигон и уничтожается. Безопасность в районе проведения работ обеспечивают инспекторы центра ГИМС МЧС по Калининградской области, которые следят за тем, чтобы в зону разминирования не заходили гражданские суда", - заключает ведомство.