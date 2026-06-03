Водолазы МЧС подняли со дна моря 11 тысяч боеприпасов с немецкой баржи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водолазы сводного отряда МЧС России подняли со дна моря в Балтийске Калининградской области почти 11 тысяч боеприпасов с затонувшей в годы Великой Отечественной войны немецкой баржи.
- Очистка акватории в Балтийске ведется уже седьмой год.
- Поднятые со дна боеприпасы передаются инженерным подразделениям Министерства обороны РФ для последующего уничтожения на специализированном полигоне.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Водолазы сводного отряда МЧС России подняли со дна моря в Балтийске Калининградской области почти 11 тысяч боеприпасов с затонувшей в годы Великой Отечественной войны немецкой баржи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
У берегов Балтийска на глубине 17 метров покоится немецкая баржа, затопленная в 1945 году. Обнаруженное спустя десятилетия судно раскололось на две части, а его останки и прилегающий участок морского дна до сих пор хранят опасный груз — тысячи боеприпасов, оставшихся со времен войны.
«
"На данный момент работы продолжаются: на сегодняшний день со дна Балтийского моря уже поднято 10,7 тысячи взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
В состав сводного отряда водолазов входят специалисты различных подразделений МЧС России. Водолазы центра "Лидер" обследуют морское дно, обнаруживают и поднимают опасные находки на поверхность. Сотрудники поисково-спасательного отряда обеспечивают техническое сопровождение операции и работу водолазного оборудования.
«
"Поднятые со дна боеприпасы спасатели МЧС доставляют на берег и передают инженерным подразделениям министерства обороны РФ. После этого опасный груз вывозится на специализированный полигон и уничтожается. Безопасность в районе проведения работ обеспечивают инспекторы центра ГИМС МЧС по Калининградской области, которые следят за тем, чтобы в зону разминирования не заходили гражданские суда", - заключает ведомство.