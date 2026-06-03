Суд назначил дату рассмотрения жалобы Блиновской на приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй кассационный суд общей юрисдикции 7 июля рассмотрит жалобу Елены Блиновской на приговор.
- Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
- Мосгорсуд снизил срок до 4,5года.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 7 июля рассмотрит жалобу "королевы марафонов" Елены Блиновской на приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Судебное заседание назначено на 7 июля", - рассказали в пресс-службе.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.